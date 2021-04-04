Çanakkale´de karaya oturan gemi kurtarıldı

Ayhan AKKAYA/BİGA (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE´nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde karaya oturan 'Batuhan A' isimli Türk bayraklı kargo gemisi, römorkörle çekilerek kurtarıldı.
Karabiga Belediye İskelesi´ne tahliye için giden 'Batuhan A' isimli Türk bayraklı 69 metre uzunluğundaki kargo gemisi, cuma günü akşam saatlerinde karaya oturdu. Gemi kaptanının durumu telsizle yetkililere bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü´ne bağlı 'Türkeli' römorkörü ile hızlı tahliye botu sevk edildi. Gemi, römorkörle kurtarılarak kıyıya çekildi.
DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Biga Ayhan AKKAYA
2021-04-04 13:02:08
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