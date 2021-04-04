Vakaların en çok arttığı illerden Çanakkale'de, koronavirüs tedbirleri görüşüldü



ÇANAKKALE, (DHA)KORONAVİRÜS haritasında 'çok yüksek riskli' iller arasında kırmızı renkle yer alan Çanakkale'de, her 100 bin kişide görülen vaka sayısı bir haftada 348,81'den 546,77'ye yükseldi. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, artan vaka sayıları üzerine Vali İlhami Aktaş başkanlığında toplanarak, koronavirüs tedbirlerini görüştü.

Kentte, 1 Mart'ta geçilen kontrollü yeni normalleşme dönemiyle birlikte vaka sayısındaki artış sürüyor. Sağlık Bakanlığı'nca geçtiğmiz günlerde açıklanan risk haritasında 'çok yüksek riskli' iller kategorisine yükselen kentte, her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 27 Şubat-5 Mart tarihleri arasında 107,29, 6-12 Mart tarihleri arasında 149,76, 13-19 Mart tarihleri arasında 202,75, 20-27 Mart tarihleri arasında 348,81'e ve 27 Mart-2 Nisan tarihleri arasında ise 546,77'ye yükseldi. Bu rakamla Çanakkale, haftalık vaka sıyısında Türkiye dördüncüsü oldu.

Alınan tüm tedbirlere rağmen vaka sayılarının artması üzerine İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali İlhami Aktaş başkanlığında toplandı. Toplantıda, yüksek vaka artışının kontrol altına alınması yönünde alınacak tedbirler ve yapılan denetimler görüşüldü.

Mutasyonlu virüsün yayılımıyla birlikte vaka sayısında artış olduğuna vurgu yapan Vali İlhami Aktaş, "Toplu ve kalabalık ortamlarda virüsün bulaş hızı daha yüksek oluyor. Koronavirüsle mücadele, gerek açık havada gerekse kapalı alanlarda titizlikle maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaktan geçiyor" dedi.

Toplantı, görüş, öneri, ihtiyaç ve taleplerin değerlendirilmesinin ardından sona erdi.

DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)

2021-04-04 15:24:16



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