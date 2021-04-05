(Özel) 1915 Çanakkale Köprüsü’nde ana kabloların montajı tüm hızıyla devam ediyor Tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü olacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(Özel) 1915 Çanakkale Köprüsü’nde ana kabloların montajı tüm hızıyla devam ediyor Tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü olacak

İHA

(Özel) 1915 Çanakkale Köprüsü’nde ana kabloların montajı tüm hızıyla devam ediyor Tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü olacak

Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. İki bölümden oluşan ve işçilerin çalışma platformu olarak kullandığı ‘kedi yolu’nun tamamlanmasının ardından, köprünün iki kıtayı birbirine bağlayacağı çelik ana halat kabloların montajı sürüyor. 304 adet tel demetinden oluşan ana kablonun 236 adedi şantiye depo sahasına getirilirken, 82 adedinin de montajı tamamlandı.
Asya ve Avrupa yakasını birbirine bağlayacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. İşçilerin üzerinde çalıştığı 4 bin 330 metre uzunluğundaki 'kedi yolu'nun 4 ay gibi kısa bir sürede tamamlanmasının ardından çelik ana halat kabloların montajı başladı. 304 adet tel demetinden oluşan ana kablonun 236 adedi şantiye depo sahasına getirilirken, 82 adedinin de montajı tamamlandı.

Tabliyelerin sayısı 32’ye yükseldi
Çimtaş’ın Gölcük ve Gemlik fabrikalarında üretilen tabliyelerin yüzde 64’ü tamamlandı. Fabrikada imalat ve montajları tamamlanan 31 adet mega, 1 single blok, Gelibolu Sütlüce'deki Kuru Havuz Bölgesindeki Tabliye Stok Sahasına getirildi. Tabliyelerin her birinin 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığında. Asya’dan Avrupa yakasına 1915 Çanakkale Köprüsü’nün deniz üzerindeki yolu toplamda 86 tabliye bloğundan oluşacak. Ana halat kabloların montajının tamamlanmasının ardından, tabliyeler yüzer ve kaldırma vinçleri yardımıyla askı halatına bağlanıp, köprü iskeletine yerleştirilecek. Askı halatı ve tabliyelerin üretim çalışmaları sürüyor.

Asya Yaklaşım Viyadüğü tamamlandı
İtme sürme yöntemi ile imal edilen 680 metre uzunluğundaki Asya Yaklaşım Viyadüğü tamamlanırken, 365 metre uzunluğundaki Avrupa yaklaşım viyadüğünde itmesürme çalışmalarına başlandı.

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’ni simgeleyecek
Dünyanın en büyük asma köprüsü unvanına da sahip olan köprünün ayakları 318 metrelik yüksekliğiyle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’ni simgeliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017’de temeli atılan ve Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Şekerkaya ile Gelibolu’nun Sütlüce mevkii arasında yapımı süren 1915 Çanakkale Köprüsü’nün ayakları 16 Mayıs Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın videokonferansla katıldığı törenle tamamlanmış ve 32 bloktan oluşan köprünün ayak yüksekliği 318 metreye ulaşmıştı.

Köprüde Seyit Onbaşı tasviri yer alacak
Kulelerin en ucunda ise Çanakkale Savaşlarının unutulmaz kahramanı Seyit Onbaşı’nın sırtlayarak namluya sürdüğü top mermisi tasviri yer alacak. 1915 Çanakkale Köprüsü’nün Cumhuriyet’in kuruluşunun 100’üncü yılını temsilen orta açıklığının 2023 metre olması planlanıyor. Bu açıklık, dünyanın en yüksek kuleler arası açıklığa sahip asma köprü olması özelliğini taşıyor. Köprü hizmete açıldıktan sonra iki yaka arasındaki ulaşım mesafesi 6 dakikaya inecek. Köprünün bölgeye de ciddi faydalar sağlayacağı ve özellikle Lapseki’ye yatırımcı talebinin artacağı öngörülüyor.

18 Mart 2022’de tamamlanacak
1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek ve 1915 Çanakkale Boğaz Köprüsü, 18 Mart 2022’de tamamlanarak hizmete açılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gelecek Partisi eski il başkanı yine kumar operasyonunda yakalandı; bu kez de ayağını kırdı
YEREL HABERLER Gelecek Partisi eski il başkanı yine kumar ...
Gelecek Partisi eski İl Başkanı Yıldırım, yine kumar baskınında yakalandı
YEREL HABERLER Gelecek Partisi eski İl Başkanı Yıldırım, yine kumar ...
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama 
YEREL HABERLER Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama 
Çanakkale'de, Dumlupınar Denizaltısı şehitleri anıldı
YEREL HABERLER Çanakkale'de, Dumlupınar Denizaltısı şehitleri anıldı
Vakaların en çok arttığı illerden Çanakkale'de, koronavirüs tedbirleri görüşüldü
YEREL HABERLER Vakaların en çok arttığı illerden Çanakkale'de, ...
Çanakkale’de karaya oturan gemi kurtarıldı
YEREL HABERLER Çanakkale’de karaya oturan gemi kurtarıldı
Çanakkale´de karaya oturan gemi kurtarıldı
YEREL HABERLER Çanakkale´de karaya oturan gemi kurtarıldı
Çanakkale'de vaka sayısında artış
YEREL HABERLER Çanakkale'de vaka sayısında artış
Gökçeada ve Bozcaada'ya yarın bazı feribot seferleri iptal edildi
YEREL HABERLER Gökçeada ve Bozcaada'ya yarın bazı feribot seferleri ...
Bozcaada ve Gökçeada seferlerine fırtına engeli
YEREL HABERLER Bozcaada ve Gökçeada seferlerine fırtına engeli
Çanakkale'de, 3 hafta sonra sokaklar boş kaldı
YEREL HABERLER Çanakkale'de, 3 hafta sonra sokaklar boş kaldı
Çanakkale’de kısıtlamalı Cumartesi günü sokaklarda sessizlik hakim
YEREL HABERLER Çanakkale’de kısıtlamalı Cumartesi günü sokaklarda ...
Prof. Dr. Rüstem Aslan: Troya Savaşı´nın kaderini salgın belirledi
YEREL HABERLER Prof. Dr. Rüstem Aslan: Troya Savaşı´nın kaderini ...
Sürüklenen bottaki kaçak göçmenlerin yardımına, Sahil Güvenlik ekipleri yetişti
YEREL HABERLER Sürüklenen bottaki kaçak göçmenlerin yardımına, Sahil ...
Lastik botları batan 40 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı
YEREL HABERLER Lastik botları batan 40 kaçak göçmen, Türk Sahil ...
Çanakkale açıklarından 40 düzensiz göçmen, Yunanistan unsurlarınca ölüme terk edildi Patlayan botun içinde can pazarı, kurtarma anları kameraya yansıdı Düzensiz göçmenleri dövüp, Türk Karasularına iterek botlarını patlattılar
YEREL HABERLER Çanakkale açıklarından 40 düzensiz göçmen, Yunanistan ...