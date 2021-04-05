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İki çift ile başladı, 50 muhabbet kuşu oldu

DHA

İki çift ile başladı, 50 muhabbet kuşu oldu


Burak GEZEN-Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de bir kamu kurumunda sivil savunma uzmanı olarak çalışan Selçuk Özdil´in (52), hobi olarak beslemeye başladığı muhabbet kuşlarının sayısı, geçen zaman içinde 4´ten 50´ye çıktı. Annesine ait evin bir odasında kuşlarını besleyen Özdil, hedefinin yarışmalara katılarak, derece elde etmek olduğunu söyledi.
Gençlik yıllarında güvercin besleyen sivil savunma uzmanı Selçuk Özdil, iş hayatına atılıp, aile kurduktan sonra hobi olarak muhabbet kuşu beslemeye başladı. Özdil´in iki çift aldığı muhabbet kuşunun sayısı zamanla yavrularla birlikte 50´ye ulaştı.
Selçuk Özdil, "Günümüz şartlarında insanlar apartmanlarda yaşamaya başladığından dolayı, bu kuşları beslemek biraz zor oluyor. İnsanlar da bu nedenle muhabbet kuşları, kedi, köpek gibi evcil hayvanlara yönelmeye başlıyor. Ben de kuş sevgisi içimde olduğu için muhabbet kuşuna yöneldim. İki takım kuşla başladım. Daha sonra onların yavrularını üreterek, kuşları biraz daha çoğaltmaya başladım. Bu işi seviyorum. Devlet memuruyum ama zamanımı bu kuşlarla değerlendiriyorum. Sabah mesaiye gitmeden kuşların yemlerini, mamalarını, sularını veriyorum. Akşam mesai dönüşü tekrar gelip, kontrollerini yapıyorum. Yavrular doğuyor. Onların yuva kontrollerini yapıyorum. Şu anda 20 takım kuşla devam ediyorum. Emekli olduktan sonra kuşların sayısını daha da çoğaltmayı hedefliyorum" dedi.
'SALGINDA HERKES EVCİL HAYVAN BESLEMEYE YÖNELDİ'
Koronavirüs salgını sürecinde kısıtlamalar nedeniyle evlerinde daha fazla zaman geçirmek durumunda kalan vatandaşların evcil hayvanlar beslemeye yöneldiğine dikkat çeken Selçuk Özdil, "Pandemi döneminde bir artış oldu. Apartman hayatında yaşarken evcil hayvan olarak kedi, köpek aldığınızda bu hayvanların dışarı çıkartılıp tuvalet ihtiyaçlarının giderilmesi gerekiyor. Sabah, akşam dışarıya çıkartmak gerek. Ama muhabbet kuşu veya evcil kuş türünde böyle bir sorununuz yok. Sabah yemini, suyunu verdiğinizde akşama kadar idare ediyor. Hatta akıllı yemlik dediğimiz yemlikler var. Sularını tam verdiğinizde, 2-3 günlük kısa süreli tatile çıktığınızda bu kuşlar evde hayatlarını sürdürebilirler" dedi.
'ERKEK DE DİŞİ DE KONUŞUR'
Çeşit çeşit muhabbet kuşu bulunduğunu da söyleyen Selçuk Özdil, "İnsanlar petshoplardan alırken yavru muhabbet kuşlarını tercih etmeli. Çünkü bunları insana alıştırmak daha kolay oluyor. Herkes `ben erkek muhabbet kuşu istiyorum´ diyor. Dişi muhabbet kuşları da erkek muhabbet kuşları da konuşuyor. İnsanların bu kuşlara verdiği sevgi, ilgi, alaka önemlidir. Bunları verdikten sonra bütün muhabbet kuşları konuşur. Bunların 2 bin liradan başlayıp 10 bin liraya kadar satılan türleri var. Bu kuş türleri yarışmaya katılıyor. Yarışmalarda tüy, renk yapısına göre bakılıyor. Ona göre değerlendiriliyor. Şu anda benim en değerli kuşum Show muhabbet kuşu dediğimiz tür. Bu takımı Ankara'dan 2 bin liraya aldım. Ben hayvanları seviyorum. Hedefim ileride daha üst vasıflara çıkarak yarışmalara katılmak. Çünkü Türkiye genelinde muhabbet kuşlarının yarışmaları oluyor. Ben şu anda hobi olarak alt vasıflardan başladım. İleride hedefim daha üst vasıflara çıkarak, yarışmalarda derece almak" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN-Cemhan ŞEN
2021-04-05 13:19:43

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