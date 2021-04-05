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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çanakkale’ye 4’ncü köprü için izin çıktı

İHA

Çanakkale’ye 4’ncü köprü için izin çıktı

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, şehri ortadan ikiye bölen Sarıçay üzerine yapılması planlanan 4’ncü araç köprüsü için izinlerin alındığı müjdesini verdi.
Çanakkale’ye hizmette ve yatırımda ellerini taşın altına koymaktan bir ân olsun çekinmediklerinin altını çizen Turan, “Konu memleket olunca parti ayrımı yapmadan, yanlışın karşısında doğrunun yanında şiarıyla, hemşehrilerimiz için yararlı olan bütün projeleri destekliyoruz. 4’ncü araç köprüsü, yıllardır CHP’li Çanakkale Belediyesi’nin söylemi olduğu halde bir türlü hayata geçirilemedi. Ancak şehrimiz için oldukça elzem olan bu köprü için nihayet Çanakkale Belediyesi, AK Parti Belediye Meclis Üyelerimizin Belediye Meclisinde bu önemli konuyu ısrarla gündemde tutmasıyla ve örnek bir muhalefet anlayışı sonucunda, bu köprüyü yapma kararı aldı. Çanakkale’mizin merkezinden geçen ve Sarıçay boyunca şehri bağlayan 3 köprümüz var. Yapılacak 4’ncü köprü ile birlikte artan nüfus ve araç sayısı sebebiyle adeta kabusa dönen şehrin trafiği bir nebze rahatlayacak ve bu köprü şehrin yeni gelişen bölgesini şehre bağlayan alternatif bir hat kuracak. Biz de Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu’yla Çanakkale’mize yapımı elzem olan 4’ncü köprü için Ankara’daki temaslarımız sonucunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’mızdan gerekli izinlerin alınmasında destek olduk. Bundan sonraki süreçte CHP’li Çanakkale Belediyesi’nin projeyi ivedilikle hayata geçirmesini bekliyoruz. Kaldı ki Sayın başkanla son görüşmemizde köprünün yapılması için de kaynak gösterdik. Başta bu önemli konuyu Belediye Meclisinde sürekli gündemde tuttukları için Çanakkale Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Esra Yüksel nezdinde tüm belediye meclis üyelerimize ve köprünün yapımı için emeği geçecek olanlara şimdiden teşekkür ederim” diye konuştu.

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