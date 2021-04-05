Çanakkale´de 1 köy, karantinaya alındı



ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'nin Yenice ilçesine bağlı Engeci köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında, 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Yenice'ye bağlı Engeci köyü, koronavirüs vaka ve temaslı sayısında artış olması nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 gün karantinaya alındı. Bugün saat 19.00'da başlayacak karantina süresince köye giriş ve çıkışlar, bazı istisnalar dışında yasak olacak. Köylülerin ihtiyaçları, muhtarlık ile Vefa Sosyal Destek grupları tarafından karşılanacak. Köy muhtarı ve imamı tarafından sık sık anonslar yapılarak, halkın daha dikkatli davranması sağlanacak. Karantina süresince alınan tedbirlere uymayanlar hakkında ise idari işlem yapılacak.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Yenice

2021-04-05 13:44:25



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