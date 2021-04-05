Belediye meclis üyesinin testi pozitif çıktı, toplantı ertelendi

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ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE Belediye Meclisi'nde bir üyenin koronavirüs testi pozitif çıkınca, nisan ayı toplantısının 3´üncü oturumu ertelendi.

Çanakkale Belediyesi nisan ayı Olağan Meclis Toplantısı'nın 1'inci oturumu, 1 Nisan, 2´nci oturumu ise 2 Nisan tarihinde gerçekleştirildi. Bugün yapılması planlanan 3´üncü oturum, bir meclis üyesinin koronavirüs testi pozitif çıkınca ertelendi. Son 2 oturuma katılan kişilerin izolasyona alınması bekleniyor.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)

2021-04-05 16:41:15



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