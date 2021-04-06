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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Koyun Keçi Dünyası, Gökçeada ile sahaya iniyor

İHA

Koyun Keçi Dünyası, Gökçeada ile sahaya iniyor

Türkiye’de 10 yıldır küçükbaş hayvancılık alanında Tarımsal Danışmanlık ve Yayıncılık faaliyeti yürüten Koyun Keçi Dünyası, Gökçeada Kuzusu projesi ile sahaya iniyor.
Türkiye’de birçok ilke imza atan projelerde kritik görevler üstlenen Koyun Keçi Dünyası, 2021 yılında 40 ilde 40 proje hedefiyle çalışma başlattı. Birlik, kooperatif, belediye gibi kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak stratejik pazarlama alanında faaliyet yürütmeyi hedefleyen Koyun Keçi Dünyası, bu kapsamda ilk projesini Çanakkale İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ile birlikte Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde gerçekleştirecek.
Gökçeada kuzusunun markalaşması, coğrafi işaret alması, ürünün perakende sektöründe değerlendirilmesi ve internetten satışı projesi için adada Gökçeada Kuzusu Tanıtım ve Görünürlük Merkezi kuracak olan Koyun Keçi Dünyası projenin tüm aşamalarında aktif görev alacak.
Gökçeada Kuzusu Tanıtım ve Görünürlük Merkezi’nin 18 Nisan Pazar günü itibariyle faaliyete geçeceğini belirten Koyun Keçi Dünyası Genel Yayın Yönetmeni Pakize Melek Bulut, “Gökçeada kuzusu projesi Çanakkale İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği'nin bir projesi. Birlik Gökçeada kuzusunun üstün özelliklerine, yetiştiricilik koşullarına çok hakimdi. Bu alanda örnek ve model olabilecek işler yürütüyor. En fazla halk elinde ıslah projesi yürüten birliklerden, keza soy kütüğü projesini de ilk uygulayan birliklerden biri. Birlik kendi alanında uzman bir kadroya sahip. Pazarlama ise, ayrı bir uzmanlık alanı. Koyun Keçi Dünyası olarak Çanakkale İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği’nin pazarlama birimi gibi çalışarak projeyi bir noktaya getirdik. Bu sene sahaya indiğimiz, markalaşma ve ürünün değerlenmesi açısından sıçrama kaydedebileceğimiz bir yıl olacak” dedi.
40 il 40 proje
Koyun Keçi Dünyası'nın küçükbaş hayvancılık sektörünün pazarlama okulu misyonu üstlendiğini kaydeden Bulut, “Geçmişte Türkiye’de ilk olma özellikleri taşıyan koyun keçi sütünde soğuk zincir, süt otomatları aracılığıyla süt satışı, müstahsil markalar, oğlak etinin zincir marketlerde satışı gibi birçok projenin geliştirmesinden uygulanmasına aktif görev aldık. Bu süre zarfında da koyun keçi dünyası bir okul oldu. Küçükbaş hayvan ürünlerinin pazarlanmasında konuya hakim bir insan kaynağı ortaya çıktı. 40 ilde 40 proje hedefiyle ortaya çıktık. Amacımız çoban mesleğine itibar kazandırmak, çobanların sorunlarının çözümüne hizmet etmek ve Türkiye’de küçükbaş hayvan ürünlerinin tüketimini artırmak. Bu projeleri yaparken birlik, kooperatif, belediye gibi kurumlarla işbirliği yapmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

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