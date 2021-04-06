Çanakkale'de motosiklet hırsızlığı şüphelileri yakalandı



ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda motosiklet ve oto hırsızlığına karışan 2 şüpheli yakalandı. Çalıntı 3 motosiklet ile 2 plakasız, ruhsatsız, şasi ve motor numaraları taşlanmak suretiyle silinmiş motosiklet, 4 araca ait plaka ve tescil kayıtları ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, suç ve suçlularla mücadele kapsamında, oto hırsızlığı ve motosiklet hırsızlıklarının önlenmesi ve faillerin tespit edilmesi için çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda, İl Jandarma Komutanlığı, Ezine İlçe Jandarma Komutanlığı, Olay Yeri İnceleme ekipleri, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Jandarma dedektiflerinin ortak çalışması sonucu Ezine'de bir eve operasyon düzenlendi. Şüpheliler T.B. ve S.D. gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda, 1 yıl önce Ezine ve Ayvacık'ta çalınan 3 motosiklet ile 2 plakasız, ruhsatsız, şasi ve motor numaraları taşlanmak suretiyle silinmiş motosiklet, 4 araca ait plaka ve tescil kayıtları ve çeşitli materyaller ile 3 değişik markada LCD ekran televizyon ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin, jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)

2021-04-06 11:05:45



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