Romanya mayın arama gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti

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Romanya donanmasına ait mayın arama gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçerek Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

Ege Denizi’nden saat 09.00’da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Romanya donanmasına ait 'Cpt. Cdor. Alexandru Catuneanu' isimli mayın arama gemisi, saat 10.20 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ve ‘Dur Yolcu’ yazısını da geçen mayın arama gemisi, Nara Burnu’nu döndükten sonra Marmara Denizi’ne doğru yol aldı. Mayın arama gemisine boğazı geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu refakat etti.

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