1915 Çanakkale Köprüsü ana kablolarının 92'ncisi çekildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

1915 Çanakkale Köprüsü ana kablolarının 92'ncisi çekildi

DHA

1915 Çanakkale Köprüsü ana kablolarının 92'ncisi çekildi


Burak GEZENNedim BAYHAN/ÇANAKKALE, (DHA)1915 ÇANAKKALE Köprüsü'nde kedi yolunun tamamlanmasıyla başlanan ana kabloların montajı devam ediyor. Köprünün ana halatlarını oluşturacak 296 çelik kablodan 92'si bir kıtadan diğer kıtaya çekildi. Gemlik ve Gölcük'teki fabrikalarda üretilen tabliye bloklarından 33'üncüsü de Gelibolu Sütlüce'deki şantiye alanına ulaştı. Çelik kablolarda kullanılan 162 bin kilometre tel uzunluğunun, dünyanın etrafını 4 kez dolaşabilecek kadar olduğu öğrenildi. 18 Mart 2022'de tamamlanarak hizmete açılacak köprü sayesinde, Çanakkale Boğazı 6 dakika gibi kısa bir sürede geçilebilecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 18 Mart 2017'de temelini attığı ve 18 Mart 2022'de de hizmete açılması planlanan 1915 Çanakkale Köprüsü, tamamlandığında Avrupa ile Asya kıtasını birleştiren önemli ulaşım noktalarından biri olacak. Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar 7/24 aralıksız devam ederken, toplam uzunluğu 4 bin 330 metre olan kedi yolunun tamamlanmasının ardından ana kablolarının montajına devam ediyor. Ana halatları oluşturacak çelik kablolardan köprünün kuzey tarafına 45, güneş tarafına ise 47'nci çelik kablo çekildi. Ana kabloları oluşturmak için köprünün kenar açıklıklarına kulelerin sağ ve sol tarafına 148'er, orta açıklığa ise yine sağ ve sol tarafa 144'er çelik kablo çekilecek.
DÜNYANIN ETRAFINI 4 KEZ DOLAŞACAK UZUNLUKTA TEL KULLANILACAK
1915 Çanakkale Köprüsü'nün ana halatlarını oluşturacak çelik kabloların her birinin içinde 126 tel bulunduğu belirtildi. Ana halatları oluşturmak için her biri 4 bin 330 metre uzunluğunda 296 çelik kablo çekileceği için toplamda yaklaşık 162 bin kilometre tel kullanılmış olacak. Çelik kablolarda kullanılan tel uzunluğunun, çevresi 40 bin 75 kilometre olan dünyanın etrafını 4 kez dolaşması anlamına geliyor.   
33'ÜNCÜ TABLİYE BLOĞU GELİBOLU'YA ULAŞTI
Çimtaş firması tarafından Gemlik ve Gölcük'teki fabrikalarda üretilen tabliye blokları da Gelibolu Sütlüce'deki şantiye alanına getirilmeye devam ediyor. Şantiye alanına ulaşan 33 tabliye bloğunun her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığında. Köprünün deniz üzerindeki yolunu ise toplamda 86 tabliye bloğu oluşturacak. Ana ve askı kablolarının montajının ardından, tabliye blokları yüzer vinç ve kaldırma vinci ile askı halatlarına bağlanacak ve tabliye teşkil edilmiş olacak.
DÜNYANIN EN BÜYÜK ASMA KÖPRÜSÜ OLACAK
`1915 Çanakkale Köprüsü´, tasarımındaki inceliklerle de dünyada ilk olmaya aday. Cumhuriyetin 100'üncü kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla köprü tamamlandığında 'dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü' unvanına sahip olacak. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları, Türk bayrağının renkleri olan kırmızıbeyaza boyanacak. 318 metrelik yüksekliğiyle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeleyecek kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde olacak. Köprünün 770'er metre yan açıklıklar ile toplam 3 bin 563 metre uzunluğunda olması planlanırken, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile toplam geçiş uzunluğu 4 bin 608 metre olacak. Gidişgeliş 3 şeritli olacak köprünün, yaklaşık 45,06 metre genişlikte olması öngörülüyor. Köprü tabliyesinin iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları olacak.
18 MART 2022'DE HİZMETE AÇILACAK
1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi kapsamında 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli boyutlarda menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dahil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek. 1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart 2022'de tamamlanarak, hizmete açılacak. Çanakkale Boğazı, köprü ile 6 dakikada geçilebilecek.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZENNedim BAYHAN
2021-04-07 13:42:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çanakkale Boğazı´ndan Bulgar mayın avcı gemisi geçti
YEREL HABERLER Çanakkale Boğazı´ndan Bulgar mayın avcı gemisi geçti
Cezayirli Hasan Paşa Köşkü, kültür turizmine kazandırılacak
YEREL HABERLER Cezayirli Hasan Paşa Köşkü, kültür turizmine ...
Romanya mayın arama gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti
YEREL HABERLER Romanya mayın arama gemisi Çanakkale Boğazı’ndan ...
CHP'den istifa edip bağımsız aday oldu, Çanakkale İl Genel Meclis Başkanı seçildi
YEREL HABERLER CHP'den istifa edip bağımsız aday oldu, Çanakkale İl ...
Romanya savaş gemisi Çanakkale Boğazı´ndan geçti
YEREL HABERLER Romanya savaş gemisi Çanakkale Boğazı´ndan geçti
Çanakkale'de yeni koronavirüs tedbirleri; şehir dışından gelenler izole olacak
YEREL HABERLER Çanakkale'de yeni koronavirüs tedbirleri; şehir ...
Çanakkale’de artan Covid-19 vakaları nedeniyle yeni tedbirler alındı
YEREL HABERLER Çanakkale’de artan Covid-19 vakaları nedeniyle yeni ...
Çanakkale’de motosiklet hırsızlığı: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Çanakkale’de motosiklet hırsızlığı: 2 gözaltı
Çanakkale açıklarında 27 mülteci kurtarıldı
YEREL HABERLER Çanakkale açıklarında 27 mülteci kurtarıldı
Çanakkale'de motosiklet hırsızlığı şüphelileri yakalandı
YEREL HABERLER Çanakkale'de motosiklet hırsızlığı şüphelileri ...
Yavru köpeği boğulmaktan jandarma kurtardı
YEREL HABERLER Yavru köpeği boğulmaktan jandarma kurtardı
Koyun Keçi Dünyası, Gökçeada ile sahaya iniyor
YEREL HABERLER Koyun Keçi Dünyası, Gökçeada ile sahaya iniyor
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 27 kaçak göçmeni, Türk Sahil Güvenliği kurtardı
YEREL HABERLER Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 27 kaçak göçmeni, ...
Çanakkale'de vaka sayısındaki artış nedeniyle yeni önlemler alındı
YEREL HABERLER Çanakkale'de vaka sayısındaki artış nedeniyle yeni ...
Çanakkale Belediye meclisine korona virüs ertelemesi
YEREL HABERLER Çanakkale Belediye meclisine korona virüs ertelemesi
Belediye meclis üyesinin testi pozitif çıktı, toplantı ertelendi
YEREL HABERLER Belediye meclis üyesinin testi pozitif çıktı, ...
Çanakkale Memur-Sen’den emekli 104 amirale suç duyurusu
YEREL HABERLER Çanakkale Memur-Sen’den emekli 104 amirale suç ...
Çanakkale´de, Memur-Sen'den 104 emekli amiral hakkında suç duyurusu
YEREL HABERLER Çanakkale´de, Memur-Sen'den 104 emekli amiral ...
AK Parti'li Turan'dan, Sarıçay üzerine 4´üncü köprü için izin müjdesi
YEREL HABERLER AK Parti'li Turan'dan, Sarıçay üzerine 4´üncü köprü ...
Prof. Dr. Alper Şener: Tam kapanmayı gündeme almak gerekiyor
YEREL HABERLER Prof. Dr. Alper Şener: Tam kapanmayı gündeme almak ...
Çanakkale´de 1 köy, karantinaya alındı
YEREL HABERLER Çanakkale´de 1 köy, karantinaya alındı
Çanakkale’ye 4’ncü köprü için izin çıktı
YEREL HABERLER Çanakkale’ye 4’ncü köprü için izin çıktı
İki çift ile başladı, 50 muhabbet kuşu oldu
YEREL HABERLER İki çift ile başladı, 50 muhabbet kuşu oldu
Çanakkale’de 1 köy karantinaya alındı
YEREL HABERLER Çanakkale’de 1 köy karantinaya alındı