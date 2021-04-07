İçişleri Bakanlığının ‘Yarın Çok Genç Olacak’ projesi kapsamında Çanakkale’ye geldiler 160 öğrenci Çanakkale’de şehitlikleri ziyaret etti

İçişleri Bakanlığı’nın ‘Yarın Çok Genç Olacak’ projesi kapsamında, Çanakkale’ye 8 farklı ilden gelen 160 öğrenci, şehitlikleri ziyaret etti.

‘Yarın Çok Genç Olacak’ projesi kapsamında Çanakkale’ye gelen ve yaşları 15 ile 18 aralığında olan 160 öğrenci Çanakkale’nin Eceabat ilesinde bulunan konuk evinde kaldılar. Adana, Ağrı, Batman, Ardahan, Iğdır, Kırıkkale, Şanlıurfa ve Şırnak'tan Çanakkale'ye gelen öğrenciler, ilk olarak Kilitbahir köyündeki Namazgah Tabyası ile Rumeli Mecidiye Tabyası'nı ziyaret etti.

Daha sonra Şahindere Şehitliğine geçen öğrenciler, şehit mezarlarını ziyaret edip, dualar okudular. Alan kılavuzları tarihin en kanlı savaşlarından biri olan Çanakkale Savaşları’nı öğrencilere aktardı.

Burada Şehitler Abidesi'ne gelen 160 kişilik öğrenci, temsili şehitlikte dua edip, abide önünde bol bol fotoğraf çektirdiler.

Öğrenciler, proje kapsamında Şehitler Abidesi’ne gelen sinema ve tiyatro oyuncusu Ahmet Yenilmez tarafından hazırlanan Tarih Atölyesi’ne katıldı.



“Burada olmaktan çok gurur duyuyoruz”

Iğdır'dan Çanakkale'ye gelerek Tarihi Yarımada’da bulunan şehitlikleri ziyaret etmekten gurur duyduğunu belirten fen lisesi öğrencisi Zelal Calayır, "Şu anda Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda Şehitler Abidesindeyiz. Bir öğrenciye göre, bir Türk vatandaşına göre en öncelikli gelinmesi ve görülmesi bir yerdeyiz. Çanakkale Şehitler Abidesindeyiz. Burada olmaktan çok gurur duyuyoruz. Çanakkale Zaferi’ni bizi denetmenlerimiz ve öğretmenlerimiz anlamlı bir şekilde anlatıyor. Çanakkale Savaşları’yla ilgili detaylı bilgiler almak bizi çok mutlu ediyor. Bu bilgi paylaşımları bizim Türk vatandaşı olduğumuzu hatırlatıyor” dedi.



“Serhat şehrimiz Iğdır’dan başka bir serhat şehrimiz Çanakkale’ye geldik”

Iğdır’da Fen Bilimleri Öğretmeni olarak görev yapan Özlem Demirtaş ise "Bu projeyle lise öğrencilerimizi Çanakkale’ye, Çanakkale Şehitliklerine getirdik. Öncelikle İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’ya ve İçişleri Bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum. Çünkü çocuklarımızın çoğu Çanakkale’ye hiç gelmeyen öğrenciler. Gezmek için ilk defa gelen öğrencilerimiz var. Serhat şehrimiz Iğdır’dan başka bir serhat şehrimiz Çanakkale’ye geldik. Çocuklarımızın bu sevincini ve gururunu görmek bizim için mutluluk verici bir olay” diye konuştu.



“Sayın Bakanımız Süleyman Soylu çok güzel bir proje başlattı”

Tarihi Yarımada’da önemli bir projenin hayata geçirildiğini ve Çanakkale’nin ayrı bir öneme sahip olduğunu belirten sinema ve tiyatro oyuncusu Ahmet Yenilmez de, “Burada yaşanan hadiseleri tarihçiler der ki, ihtiyar dünyanın tarihinde bir daha yaşanmadı, ben de bir oyunumda diyorum ki, 'ihtiyar dünyanın ihtiyar yüreği bir daha yaşanmasına tahammül edebilir mi bilemiyorum' dedim. Biz yeni nesillere bir şeyi anlatamıyoruz. O da şu, bizim bir hikaye yaşadığımız, bu hikayenin Hazreti Adem'den bugüne bugünden de yarına devam ettiğini ve hikayenin zaman ve mekan dili olduğunu, dünün bugünü hazırlığını, bugünün de yarını hazırlayacağını maalesef nesillere anlatamamanın bedelini ağır ödüyoruz. İşte 106 yıl önce ne yaşanmışsa buraya neden gelmişlerse, bugün Afrin'e, Mavi Vatan Akdeniz'e, Ege Adaları'na da onun için geliyorlar. Sebep, gelenler aynı, yaşananlar aynı. İşte İçişleri Bakanlığımız, Bakanımız Süleyman Soylu bey çok güzel bir proje başlattı” dedi.



“Şehitler Abidesi’nde gençlerimize dünü, bugünü ve yarını anlatmaya çalışıyoruz”

Doğu illerinden gelen şehit çocuklarının da bu projede yer aldığına dikkat çeken Ahmet Yenilmez, "Emanetlerimizi ve o yöredeki gençlerimizi Çanakkale'ye, Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'na oradan da devam eden bir gezi tertip edildi. Lütfettiler, bu gezinin içerisinde bir sanat atölyesi, bir bakmak ve görmek farkındalığını nasıl yaparız dediler. Bendeniz de naçizane onlara alan görevlilerimiz, tarihçilerimiz, öğrencilere tarihi anlatırken ben de öğrencilere bunun hikayesini anlatıyorum. Biraz önce Şahindere Şehitliğinde bayrağımız öyle güzel dalgalanıyordu ki arkadaşlara dünyanın hiçbir yerinde bir bayrak bu kadar güzel dalgalanamaz dedim. Ve onun hikayesini anlatmaya çalıştım. Şimdi de Şehitler Abidesi'nde gençlerimize dünü, bugünü, yarını ve yarında bizi bekleyenleri anlatmaya çalışıyoruz. Gönül ister ki bu tür projeler daha çok olsun. Çünkü yerinde, hadiselerin yaşandığı yerde, gençlerimizle insanlarımızla buluştuğumuz zaman insan orada bir parçasını buluyor ister istemez. Dedesinden, ninesinden, hocasından dinlemiştir ve bunu ömür boyu unutamıyor. 35 yıllık aktörlük dönemimde ne ile onur gurur duyarsın diye sorsalar, bu ülkenin Türkiye Cumhuriyet tarihinin ilk Çanakkale dizisi, Çanakkale'yi anlatan Kınalı Kuzular'ı yapımcı ve oyuncu olarak yaptığımdan gurur duyarım. Şimdi de devletimize bu projede beraber olmamızı sağladıkları için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Şehitlik ziyaretleri sırasında bir çocuğun ağladığını belirten ve o anda gözleri dolan Yenilmez, “İnsanın içi sızlıyor bu tablo karşısında. Bu kadar ufak bir hamle ile bile bizim gençlerimiz bu duygusallığı bu duygu atmosferini yakalıyorsa biraz daha gayret etsek bu ülkede terör mü kalır? İster Mavi Vatan'dan ister Karabağ'dan nereden çıkarlarsa çıksınlar hiçbir şekilde karşımızda duramazlar. Bunca gaye varken daha ateşin ve gözyaşının içinde beka mücadelesi verilirken işin hikaye boyutunu da ihmal etmeyip öncelik sergilediği için herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Şehitler Abidesi’nde ziyaretin tamamlanmasının ardından öğrenciler, Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi, 57. Piyade Alayı Şehitliği ile Conk Bayırı'ndaki Atatürk Anıtı'nı ziyaret edecek. Projenin ikinci etabında ise öğrenciler yarın Balıkesir’de çeşitli ziyaretlerde bulunacaklar.

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