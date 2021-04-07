Kapalı kasa minibüste 38 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE´de polis ekipleri tarafından durdurulan kapalı kasa minibüsün içinde 11´i çocuk 38 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince çevre yolu Adliye Kavşağı´nda yapılan uygulamada otomobil ve kapalı kasa minibüsten şüphelenerek durduruldu. Minibüsün kasa bölümünde, kaçak yollardan yurt dışına götürülmek üzere İstanbul´dan Çanakkale´ye getirilen 11´i çocuk 38 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı, 28 can yeleği ele geçirildi. Göçmen kaçakçılığı ile ilgili 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 2´si tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı. Afgan göçmenler ise yapılan işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi´ne teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)
2021-04-07 18:27:53
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