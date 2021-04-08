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Çanakkale'de 2 köy karantinaya alındı

DHA

Çanakkale'de 2 köy karantinaya alındı


Ayhan AKKAYA/BİGA (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin Biga ilçesine bağlı Danişment ve Kozçeşme köyleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında 10 gün süreyle karantinaya alındı. Gümüşçay beldesindeki kahvehane ve kafeler ile İdriskoru, Güvemalan ve Elmalı köylerindeki kahvehane ve camiler de hastalığın bulaşma riskini artıracağı değerlendirilerek 10 gün süreyle kapatıldı.
Biga Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Biga Kaymakamı Mustafa Can başkanlığında toplandı. Toplantıda, ilçeye bağlı Danişment ve Kozçeşme köylerinde, artan vaka sayıları nedeniyle 10 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi. Bu kapsamda iki köye giriş-çıkışlar, küçükbaş ve büyükbaş otlatanlar, arıcılık faaliyeti yürütenler ile bitkisel hayvansal ürün üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlanması, hasadı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar dışındakilere kapatıldı. Köylerdeki ibadethanelerde toplu ibadet edilmesi geçici olarak kısıtlandı, cenaze namazlarının vakit namazlarından sonra kılınmasının örfi uygulama olduğu dikkate alınarak, namaz vakitlerinden önce belirlenecek uygun saatte kılınmasına karar verildi. Cenaze defin işlemlerinin kalabalık oluşturulmadan yerine getirilmesi ve taziye ziyaretlerinin toplu şekilde yapılmaması hususunda halkın bilgilendirilmesi, berber, kuaför gibi iş yerlerinin faaliyetlerinin geçici süreliğine durdurulması kararı da alındı.
Köylerde, kısıtlama boyunca ev ziyaretleri yasaklanırken, belediye ve köy minibüsleri ile işçi servisleri gibi toplu ulaşım araçlarının köy ve beldeye giriş-çıkışları geçici olarak durduruldu. Tüm eğitim-öğretim faaliyetleri de geçici süre ertelendi.
Biga Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek grubu, köylülerin tüm temel ihtiyaçlarının karşılanması için tedbirler aldı. Adreslerinden ayrılmalarına kısıtlama getirilen köylülerin 112, 155, 156 numaraları üzerinden ihtiyaçlarını bildirebilecekleri açıklandı.
GÜMÜŞÇAY BELDESİNDE KAHVEHANE VE KAFELER 10 GÜN KAPATILDI
Gümüşçay beldesinde halkın sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal ettikleri yerler olarak gözlemlenen kahvehane ve kafeler, salgınla mücadelede zafiyet algısı yarattığı gerekçesiyle 10 gün kapatıldı.
Öte yandan, İdriskoru, Güvemalan ve Elmalı köylerindeki kahvehane ve camiler ise, vatandaşların çok yakın bir mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini arttıracağı değerlendirilerek 10 gün süreyle kapatıldı.
Gümüşçay beldesi ile İdriskoru, Güvemalan ve Elmalı, Danişment ve Kozçeşme köylerinde, kararlara uymayan kişilere ise Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin de Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılacak.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Biga Ayhan AKKAYA
2021-04-08 10:32:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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