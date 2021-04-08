Çanakkale'de FETÖ operasyonu; 3 asker gözaltında

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ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de, FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik operasyonda, 3 asker gözaltına alındı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturmada, halen görevde olan 1 yüzbaşı ve 2 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi. Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 3 asker, gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Merkez

2021-04-08 11:30:50



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