Karacabey köyünde tedbir amaçlı kahvehaneler kapatıldı

Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı 600 nüfuslu Karabey köyünde, korona virüs (Covid19) vaka artışı nedeniyle köy muhtarlığı kahvehaneleri ve köy camisini 7 gün tedbir amaçlı kapattı.

Yenice ilçesine bağlı Karabey köyünde Covid19 test sonucu pozitif çıkan hasta sayısında artış görülmesi ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle ilçe Kaymakamlığı ile görüşerek tedbir amaçlı bazı kararlar alındı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Karabey Köyü Muhtarı Ali Kaplan, “Son günlerde köyümüzde Covid 19’lu hasta sayısında artış olunca hastalığın önlenmesi için ne gibi tedbirler alırız konusunda İlçe Kaymakamlığı ile istişarede bulunduk. Köy muhtarlığı olarak hastalığın yayılımının önlenmesi için köyde bulunan kahvehanelerin ve köy camisinin 7 gün tedbir amaçlı kapatılmasına karar verdik. Köy halkına alınan bu kararı cami hoparlöründen yaptığımız ilanlarla duyurduk. Ayrıca maske, mesafe ve hijyen kuralına dikkat etmelerini istedik” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.