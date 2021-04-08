Çan’da 2 köye Covid-19 karantinası

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Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı 2 köy, korona virüs (Covid19) vak'alarının artması sebebiyle 10 gün süreyle karantinaya alındı.

Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal başkanlığında toplanan Çan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, artış görülen korona virüs vak'alarının yayılımını engellemek ve toplum sağlığını korumak maksadıyla ilçeye bağlı Duman köyü ile Doğancılar köyü Manyasoba mezraının 10 gün süreyle karantina altına alındığını belirtti.

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