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Çanakkale´de 1 mahalle karantinaya alındı, köyde süre uzatıldı

DHA

Çanakkale´de 1 mahalle karantinaya alındı, köyde süre uzatıldı


ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE´de, koronavirüs tedbirleri kapsamında Yenimahalle, karantinaya alınırken, daha önce karantina uygulanan Kayadere köyünde ise süre uzatıldı.
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, merkez ilçeye bağlı Erenköy köyüne bağlı Yenimahalle´nin, koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün itibarıyla 14 gün karantinaya alınmasına karar verdi.
Merkeze bağlı Kayadere köyünde ise 30 Mart'ta başlayan karantina uygulamasının, vakaların istenilen seviyeye düşmemesi nedeniyle 9 Nisan itibarıyla 14 gün daha uzatılmasına karar verildi.  DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez
2021-04-08 12:11:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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