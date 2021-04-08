Çanakkale´de 1 mahalle karantinaya alındı, köyde süre uzatıldı

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ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE´de, koronavirüs tedbirleri kapsamında Yenimahalle, karantinaya alınırken, daha önce karantina uygulanan Kayadere köyünde ise süre uzatıldı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, merkez ilçeye bağlı Erenköy köyüne bağlı Yenimahalle´nin, koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün itibarıyla 14 gün karantinaya alınmasına karar verdi.

Merkeze bağlı Kayadere köyünde ise 30 Mart'ta başlayan karantina uygulamasının, vakaların istenilen seviyeye düşmemesi nedeniyle 9 Nisan itibarıyla 14 gün daha uzatılmasına karar verildi. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez

2021-04-08 12:11:57



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