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Öldü diye defnettikleri babalarını hastanede görünce şok oldular Çanakkale’de aynı isimli hastaların evrakları karışınca yanlış kişi defnedildi

İHA

Öldü diye defnettikleri babalarını hastanede görünce şok oldular Çanakkale’de aynı isimli hastaların evrakları karışınca yanlış kişi defnedildi

Çanakkale’de filmlere konu olacak bir olay yaşandı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde isimleri aynı, soyisimleri farklı olan iki hastanın evrakları karıştı. Öldü diye babası zannettikleri kişiyi annesinin mezarının yanına defneden çocukları, hastanede babalarının yaşadığını görünce şok oldu.
ÇOMÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde kolon kanseri tedavisi gören Recep Çelik’in (93) ismi aynı, ama soyismi farklı olan bir hastayla evrakları karıştı. Aynı hastanede korona virüs (Covid19) tedavisi gören Recep Yılmaz (69) isimli vatandaş, yoğun bakım ünitesinde yer olmadığı için Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak Recep Yılmaz hastaneye sevk edilirken, yanlışlıkla kanser hastası Recep Çelik’in dosyası gönderildi.
Sevk edildiği gece burada vefat eden Recep Yılmaz’ın ailesi yerine durum Recep Çelik’in ailesine ölüm haberi bildirildi. Acılı aile, babaları Recep Çelik’i Covid19 hastası olduğu gerekçesiyle göremeyeceklerini öğrendiklerinde ikinci bir şok daha yaşadı. Daha sonra morga giden aile, tamamlanan işlemlerin ardından cenazeyi resmen teslim almış oldu. Babaları zannettikleri Recep Yılmaz’ın cenazesini filyasyon ekibiyle birlikte Çanakkale Yeni Şehir Mezarlığı’nda annelerinin yanındaki aile mezarlığına defnettiler.
Daha sonra hastaneden, ‘Babanız Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde’ şeklinde telefon aldığını iddia eden Recep Çelik’in oğlu Hilmi Çelik, hastaneye gittiğinde babasını görünce şok oldu.
Yanlış hasta sevki iddiası
Yaşanan süreci anlatan Recep Çelik’in oğlu Hilmi Çelik, “Babamın yoğun bakıma yatması gerekiyormuş Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde yer yok. Müşahede odasına aldılar 23 gün oralarda kaldı. Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’nde bir yer açılınca bunlar babam Recep Çelik’in adına bir evrak düzenliyorlar, ama araca başka bir Recep’i bindiriyorlar ve Devlet Hastanesine getiriyorlar. Burada yoğun bakıma koyuyorlar, adamcağız da yoğun bakımda ölmüş. Bizi çağırdılar ‘Babanız öldü’ diye, elimize ölüm raporunu verdiler. Baktık Recep Çelik, T.C kimlik numarasına baktık o da aynı. Yalnız orada Covid19’lu yazıyordu, biz ona itiraz ettik. Babam çünkü aşılarını olmuştu. Huzurevinde kaldığı için testini de yaptırmıştı. O da negatif çıkmıştı. Bu yüzden itiraz ettik, ama düzelttiremedik” dedi.
“Dinî vecibeleri yerine getirdik ve adamı gömdük”
Alınan ölüm raporunun ardından defin işlemini yaptıklarını da söyleyen Çelik, “Elimizde ölüm raporu morga indik. Zaten Covid19’lu olduğu için çok yaklaştırmadılar. Babam ameliyatlı göğsünden karnına kadar. Ama adam da aynı yerden ameliyatlı. Babamın yan tarafında hacet torbası var, aynısı adam da varmış. Sonra cenazeyi paketlediler, mezarlığa getirdiler. Orada dinî vecibeleri yerine getirdik ve mevtayı gömdük” diye konuştu.
“Bu olayı kim yaptıysa cezasını çeksin”
Çelik, "O hastanın sahipleri de yana yakıla yakınlarını arıyorlarmış. Neticede bizi pazartesi günü çağırdılar ‘Böyle bir yanlışlık olmuş, Araştırma Hastanesi’nin 5. katında dahiliye katında bir Recep Çelik yatıyor. Gidip, bakın babanız mı?’ dediler. Gittik, baktık, babamız orada. Biz kimi gömdük? Dün bizim gömdüğümüz Recep Çelik kimdi? Onun soyadı değişikmiş. Ama biz adamı gömdük. Bugün savcılığa biz de, adamın ailesi de ifade verdi. O mezar herhalde açılacak, onu aile mezarlığımızdan alacaklar ve başka bir yere defnedecekler. Bizim aile mezarlığımız da boşalacak. Bundan sonraki süreç artık savcılıkta. Bu olayı kim yaptıysa cezasını çeksin dedik” şeklinde konuştu.
“Hasta doğru, uygulanan tedavi doğru, ama evrak yanlış”
ÇOMÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Muammer Karaayvaz, "Covid19 hastası Recep Yılmaz'ın Devlet Hastanesi yoğun bakım servisine sevk edilmesi gerekiyordu. Boş yer olduğu için bu hastayı Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne sevk etmeye karar verdik. Doğru hasta gidiyor, doğru tedavi uygulanıyor. Ama yanlış evrak gidiyor. Yanlışlık da buradan kaynaklanıyor. Tabii hastalarda o kadar benzerlik var ki, ikisi de ameliyatlı, ikisinin de kafasında kocaman ben var" dedi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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