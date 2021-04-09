Çanakkale'de FETÖ şüphelisi 15 adliye personeli için gözaltı kararı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de, FETÖ/PDY'nin adliye yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, 15 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin adliye yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, farklı adliye ve ceza infaz kurumlarında görevli zabıt katibi, yazı işleri müdürü, infaz koruma memuru için gözaltı kararı verildi. Polis, 15 FETÖ şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)

2021-04-09 11:16:04



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.