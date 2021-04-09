Çanakkale'de, FETÖ şüphelisi 15 adliye personeli için gözaltı kararı (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



YAKALANDILAR

Çanakkale merkezli Ayvacık, Bayramiç, Biga, Çan ilçeleri ile Diyarbakır, Yozgat, Manisa, Mardin, Bolu, Aksaray ve Antalya'da FETÖ/PDY'nin 'adliye ve cezaevi yapılanması'na yönelik operasyonda, haklarında gözaltına kararı verilen 15 şüpheli yakalandı. Yazı işleri müdürü, icra müdürü, eski cezaevi müdürü, destek hizmetleri müdürü, 3 infaz koruma memuru, 3 zabıt katibi, mübaşir ile öğretmen, teknisyen, hizmetli ve polis memuru olmak üzere 15 şüpheli gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Merkez

2021-04-09 12:04:05



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.