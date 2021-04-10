Bayramiç'te 1 köy karantinaya alındı

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Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesine bağlı Yukarışapçı köyü, artan koronavirüs vakaları nedeniyle 10 gün karantinaya alındı.

Bayramiç ilçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, ilçeye bağlı Yukarışapçı köyünün, artan vaka sayıları nedeniyle 10 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verdi. Köye giriş çıkışlar jandarma tarafından kontrol altına alınırken, vatandaşların temel ihtiyaçları Bayramiç Kaymakamlığı ve Vefa Sosyal Destek grubunca karşılanacak.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Bayramiç Fatih DALDAL

2021-04-10 18:15:12



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