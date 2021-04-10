Bayramiç’te bir köy karantinaya alındı

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Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde bir köy, artan korona virüs vakalarının yayılımını engellemek için 10 gün süreyle karantina altına alındı.

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine bağlı Yukarışapçı köyü, artan korona virüs vakalarının yayılımını engellemek için 10 gün süreyle karantina altına alındı. Bayramiç ilçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından kararla köye giriş ve çıkışlar 10 gün süreyle durduruldu.

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