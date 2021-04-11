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Çanakkale'de 2 köy karantinaya alındı

DHA

Çanakkale'de 2 köy karantinaya alındı


ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'nin Biga ilçesine bağlı iki köy koronavirüs tedbirleri kapsamında 10 gün süreyle karantinaya alındı. 
İlçeye bağlı Kalafat ve Gürçeşme köyleri, vaka sayısının artması ve çok sayıda temaslı kişinin bulunması nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 10 gün süreyle karantinaya alındı. Köylere giriş ve çıkışlar, belirlenen istisnalar dışında yasaklandı. Jandarma ekipleri, köy girişlerinde önlem aldı. 
Alınan tedbirler kapsamında, köylerde toplu olarak ibadet edilmesi kısıtlama süresi boyunca ertelendi. Cenaze namazları, bu süreçte namaz vakitlerinden önce belirlenecek uygun bir vakitte kılınacak ve cenaze defin işlemleri kalabalık ortamlar oluşturulmadan yerine getirilecek. Taziye ziyaretlerinin toplu bir şekilde yapılmaması noktasında vatandaşlar bilgilendirilecek. Berber, kuaför, güzellik salonu gibi işletmeler ve kahvehanelerin faaliyetleri kısıtlama süresi boyunca durdurulacak. Vatandaşların kendi evlerinde kalmaları esası ile kısıtlama süresi boyunca ev ziyaretleri yasaklanacak. Belediye ve köy minibüsleri işçi servisleri gibi her türlü toplu taşıma araçlarının bu yerleşim birimlerine giriş çıkışı kısıtlanacak. 
Karantina süresince, köyde yaşayan vatandaşların temel ihtiyaçları Biga Kaymakamlığı ve Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanacak. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE,(DHA)
2021-04-11 10:12:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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