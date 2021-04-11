Biga'da iki köy karantina altına alındı

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Çanakkale’nin Biga ilçesinde, korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında 2 köy karantina altına alındı.

Biga Kaymakamı Mustafa Can başkanlığında toplanan Biga İlçesi Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, artış görülen korona virüs vakalarının yayılımını engellemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla Kalafat ve Gürçeşme köylerinin 10 gün süreyle karantina altına alındığını duyurdu.

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