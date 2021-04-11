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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(Özel) Assos’ta motelde çıkan yangında bir çift ölümden döndü

İHA

(Özel) Assos’ta motelde çıkan yangında bir çift ölümden döndü

Çanakkale’nin gözde tatil yerlerinden Assos’ta bir motelde yangın çıktı. Motelde kalan bir çift yanmaktan son anda kurtarılırken, yaz sezonu öncesi motel tamamen kullanılamaz hale geldi.
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde asırlardır birçok medeniyete ev sahipliği yapan, otel ve restoranlarında her yıl binlerce turisti ağırlayan Assos’un Sokakağzı mevkiinde sabaha karşı saat 04.00 sıralarında 2 katlı bir motelde yangın çıktı. Çıkan dumanları gören çevredekiler moteldeki yangını söndürmek için büyük çaba sarf etti. ‘Yanıyoruz, kurtarın’ bizi seslerini duyan vatandaşlar, içeride kilitli kalan çifti camı kırarak kurtardı.
Yaşanan korku dolu anlara şahit olan ve çiftin kurtarılmasına yardım eden bölge sakinlerinden Tamer Koç, “2 katlı bir motelde tek odada bir çift kalmış. İstanbul’dan gelen çift arka tarafta karavan kampı yapacaklarmış ama geceyi otelde geçirmişler. Yangının sigaradan ya da ısıtıcının üzerine düşen battaniyeden çıktığı sanılıyor. Çift, kilitli odada mahsur kalmış ve alevlerin arasında ‘kurtarın, yanıyoruz’ diye bağırıyordu. Biz de duman kokusuna uyandık ve yardıma koştuk. Kapı kilitli olduğu için çifti camı kırarak kurtardık. Yüzleri ve gözleri kapkara olmuştu. 112 Acil Sağlık ekibi ilk müdahaleyi yaptı. Neyse ki bir şeyleri yokmuş” dedi.
Sabaha karşı çıkan yangında can kaybı yaşanmazken, motelde büyük çaplı hasar meydana geldi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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