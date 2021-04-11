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Bozcaada'ya günübirlik gezmeye gelen yerli turist kafilesine izin verilmedi

DHA

Bozcaada'ya günübirlik gezmeye gelen yerli turist kafilesine izin verilmedi


Serkan İLİK/BOZCAADA, (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE´nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada ilçesine Denizli, Balıkesir ve Kuşadası´ndan 3 yerli turist kafilesi günü birlik gezmeye geldi. Koronavirüs vaka sayısında son günlerde artış gözlenen adada, yerli turist kafileleri, gezmelerine izin verilmeden ana karaya geri gönderildi.  
Geçen yıl 'koronavirüsün görülmediği yer' olarak dikkatleri üzerine çeken Kuzey Ege'nin turizm cenneti Bozcaada´da son 2 haftada çok sayıda kovid-19 vakasının görülmesi üzerine polis adada önlemleri arttırdı. Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Geyikli İskelesi'nden saat 10.00 feribotu ile adaya 3 ayrı yerli turist kafilesi geldi. Günübirlik düzenlenen gezi nedeniyle polis, yerli turistlerin ada içerisinde gezmesine müsade etmedi. Sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu günlerde sadece konaklama yapılacak otele transfer izini verildiği, günübirlik tur gezilerinin ise sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf olmadığı hatırlatılan yerli turistler ise bu duruma tepki gösterdi.
Kuşadası´ndan geldiklerini söyleyen Tahsin Can, "Çanakkale'ye tur ile gezmek için geldik. İskelede hiçbir polis ya da jandarmanın uyarısı olmadan feribota bindik ancak feribotta iken bir polis memuru geldi ve adayı gezemeyeceğimizi belirtti. Biz de olayı şaşkınlık ile karşıladık ve adaya geldiğimizde gezmemize izin vermediler. Bunun ardından dönmek için bir feribot talep ettik ama bu da olmadı maalesef. Sabah 10.00´dan saat 16.00´ya kadar burada kaldık" dedi.
Denizli'den gelen Onur Akan ise, "Seyahat acentesinin düzenlediği kültür turuna geldik. Ben de kokartlı rehberim. Turizm Bakanlığı´nın acentalara vermiş olduğu yetkiyle buraya geldik. Seyahat numaralarımızı, sözleşmemizi, HES kodlarımızı gerekli yerlere tebliğ ederek kültürel bir geziye geldik. Ayvalık Cunda adası da Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde. Biz orada yetkililere tüm evraklarımızı, otel konaklamalarımızı gösterdik ve bize yaptığımız turun yasal olduğunu söylediler" diye konuştu. 
TÜRSAB'IN ÜYELERİNE DUYURUSU
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği konuyla ilgili olarak internet sayfasından üyelerine 09. Şubat 2021 tarihli yaptığı duyurunun bir bölümünde şöyle diyor:
"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için; içinde konaklama hizmeti yer almayan günübirlik turlar da bazı valilikler tarafından kısıtlama kapsamında değerlendirilmektedir.
Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı gün ve saatlerde konaklama veya ulaştırma hizmeti içermeyen günübirlik turların düzenlenmesi halinde mülki amillerce idari işlem tesis edilerek gerek tura katılanlar gerekse turu düzenleyenler için idari para cezası uygulanabileceği hususunu önemle bilgilerinize sunarız."DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Bozcaada Serkan İLİK
2021-04-11 19:22:48

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