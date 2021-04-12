Balkondan tenteye atlayan oğlağı, itfaiye kurtardı

Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), DHAÇANAKKALE´nin Gelibolu ilçesinde, sahibi tarafından evinin balkonunda beslenen ve atladığı tente üzerinde mahsur kalan oğlak, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Gelibolu ilçesinin Yazıcızade Mahallesi Hamzakoy mevkisi Cahide Hanım Konağı yanındaki 2 katlı evin balkonunda, sahibi tarafından beslenen bir oğlak, balkonun altındaki tentenin üzerine atladı. Burada mahsur kalan oğlağı görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, tenteye doğru itfaiye aracının merdivenini uzattıktan sonra bir itfaiye eri, oğlağı alarak aşağıya indirdi ve sahibine teslim ettti. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Gelibolu Doğan ZELOVA
2021-04-12 11:38:38
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