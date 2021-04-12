Çanakkale´de, anaokulunda yüz yüze eğitime 'koronavirüs' engeli

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE´nin Bayramiç ilçesindeki anaokulunda 2 öğretmen ve 1 öğrencinin Covid-19 testi pozitif çıkınca yüz yüze eğitime ara verildi.
İlçeye bağlı Camicedir Mahallesi'ndeki Mimar Sinan Sokak´ta bulunan Lütfiye Kerim Tahsildaroğlu Anaokulu'nda, 2 öğretmen ve 1 öğrencinin Covid-19 testi pozitif çıktı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce olası vakaları önlemek amacıyla anaokulunda yüz yüze eğitime ara verildi. Anaokulu öğrencilerine, 19 Nisan'a kadar uzaktan eğitim verilecek. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Bayramiç Fatih DALDAL
2021-04-12 14:27:04
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