Çanakkale´de, anaokulunda yüz yüze eğitime 'koronavirüs' engeli

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Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE´nin Bayramiç ilçesindeki anaokulunda 2 öğretmen ve 1 öğrencinin Covid-19 testi pozitif çıkınca yüz yüze eğitime ara verildi.

İlçeye bağlı Camicedir Mahallesi'ndeki Mimar Sinan Sokak´ta bulunan Lütfiye Kerim Tahsildaroğlu Anaokulu'nda, 2 öğretmen ve 1 öğrencinin Covid-19 testi pozitif çıktı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce olası vakaları önlemek amacıyla anaokulunda yüz yüze eğitime ara verildi. Anaokulu öğrencilerine, 19 Nisan'a kadar uzaktan eğitim verilecek. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Bayramiç Fatih DALDAL

2021-04-12 14:27:04



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