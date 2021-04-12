Ayvacık´ta park halindeki otomobil yandı

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İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi park halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Ayvacık Sanayi Caddesi'nde saat 15.00 sıralarında park halindeki otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına ilk olarak bölgedeki sanayi esnafı müdahale etti. Ardından Ayvacık Belediyesi itfaiye ekipleri gelerek yangını söndürdü. Polis ekipleri, yangın sonrası kullanılamaz hale gelen aracın sahibine ulaşmaya çalışıyor. Yangın, bölgede kısa süreli paniğe yol açtı.DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Ayvacık İpek YAVAŞ

2021-04-12 16:40:08



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