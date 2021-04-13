Muhtar elinde megafonla, mahalleliye koronavirüs uyarısı yapıyor



Burak GEZEN-Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de koronavirüs vaka sayılarının hızlı artış göstermesi üzerine kentte önlemler ve denetimler artırıldı. Cevatpaşa Mahallesi Muhtarı Evren Kızoğlu da, maske, mesafe ve hijyen konularında mahalle sakinlerini uyarmak için eline aldığı megafonla sokak sokak dolaşmaya başladı.

Şubat ayından bu yana koronavirüs vaka sayılarının sürekli artış gösterdiği kentte, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan önlemler ve denetimler devam ederken, Çanakkale Kent Konseyi Başkanı ve Cevatpaşa Mahallesi Muhtarı Evren Kızoğlu, koronavirüsle mücadelede herkese örnek olacak bir uygulama başlattı. Kızoğlu, haftalık olarak açıklanan tabloya göre vaka sayılarının yüksek olduğu cadde ve sokakları tespit ederek, gece gündüz demeden elinde megafonla anons yaparak, mahallelilere koronavirüs tedbirlerine uymaları çağrısı yapıyor. Cep telefonuna kendi sesinden kaydettiği anonsu tekrar tekrar megafon aracılığıyla mahalleliye duyuran muhtar Kızoğlu, bazen de canlı olarak anonslar yapıyor. Muhtarın anonsunu duyan vatandaşlar pencerelere ve balkonlara çıkarak, uyarıları dinliyor.

Cevatpaşa Mahallesi Muhtarı Evren Kızoğlu, bu çalışmayı vaka sayılarındaki hızlı artış nedeniyle yaptığını belirterek, "Farkındalığı artırmak amacıyla ve tedbir olsun diye mahallemde megafonla gezerek uyarılarda bulunuyorum. Covid-19 mahallemizde artmaya başladı. Bununla ilgili yetkililerimizin bildirimleri oluyor. Ben de bu konudaki vazifemi yerine getirerek, mahalle sakinlerini uyarmaya çalışıyorum. Bakanlığımızın, valiliğimizin ve yetkililerin aldığı kararlara uymaları gerektiğini hatırlatıyorum. Bu konuda çalışmalarımı sokakta megafonla bu duyuruları yaparak devam ettiriyorum. Umarım kısa zamanda koronavirüs salgınını atlatırız. Biz sosyal insanlarız. Uzun süredir evde kapalı kaldık. Bunun da bilincindeyiz. İnsanlar sosyalleşme gereği duyuyor. Ama zaman bu zaman değil. Bu hastalık bittikten sonra o güzel, mutlu günlere beraber geri döneceğiz. Bu tedbirlere uymamız gerekiyor" dedi.

Evinin balkonundan muhtar Evren Kızoğlu'nu dinleyen Şahidin Demir, "Herkesin dikkatli olması lazım. Dışarı çıktığımız zaman mesafeyi koruyup, maskeyi takmak lazım. Eve geldiğimiz zaman temizlik yapmamız lazım" diye konuştu.

'BÜTÜN MUHTARLAR HALKI İKNA ETSİN'

Muhtar Evren Kızoğlu'nun anonsuyla pencereye çıkan Zeynep Önder ise, "Muhtarımız çok güzel bir uygulama yapıyor. Ondan Allah razı olsun. Dilerim bütün muhtarlar sokağa çıkarak, vatandaşları ikna etsin. İnsanları ikna etsinler, maskelerini çıkarmasınlar. Bir senedir evde kapalıyız. Sokakta gezenlere hakkımızı helal etmeyeceğiz" dedi.

Evinden çıkarken sokakta megafonuyla gezen muhtar Evren Kızoğlu ile karşılaşan Şahismail Doğan da, "Muhtarımın uygulamasını dört dörtlük değerlendiriyorum. Çünkü sosyal hizmet veriyor, insanlarımızı bilinçlendiriyor. İnsanlarımız dikkat etmiyor. Sokaklarda hala başıboş, maskesiz gezen insanlarımız var. O yüzden uygulamadan dolayı muhtarımı takdir ediyorum" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN-Cemhan ŞEN

2021-04-13 10:40:36



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