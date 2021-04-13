Rus savaş gemisi 'Novocherkassk', Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Nedim BAYHAN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 142 borda numaralı 'Novocherkassk' adlı savaş gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.
Marmara Denizi'nden saat 08.00´de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait 142 borda numaralı 'Novocherkassk' adlı savaş gemisi, saat 10.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Köyü dağındaki `Dur Yolcu´ yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen geçen Rus savaş gemisinin güvertesinde can yelekli askerin olduğu görüldü.
Gemiye, Çanakkale Boğazı´ndan geçişine Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.
DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Nedim BAYHAN
2021-04-13 11:02:24
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