Yenice'de bir köyün karantina süresi 10 gün daha uzatıldı

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Çanakkale’nin Yenice ilçesinde, artan korona virüs vakalarından dolayı yayılımı engellemek amacıyla karantina altına alınan Çal köyünün karantina süresi 10 gün daha uzatıldı.

Yenice İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararda; “Çal Köyümüzde Covid19 test sonucu pozitif çıkan hasta sayısı ile temaslı sayısının beklenen düzeye düşmemesi nedeniyle bugün bitmesi planlanan karantina kararının 10 gün uzatılmasına karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

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