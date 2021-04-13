Çanakkale’de FETÖ firarisi yakalandı

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Çanakkale’nin Çan ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olma suçundan aranan zanlı, jandarma ekiplerinin sıkı takibi sonucu yakalandı.

Çanakkale’nin Çan ilçesinde 11 Nisan Pazar günü FETÖ Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olma suçundan hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ö. isimli zanlı, Çanakkale İl Jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Jandarmada ki sorgu işlemi tamamlanan A.Ö. sevk edildiği Çan Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanarak Çanakkale E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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