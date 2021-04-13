Lapseki'de muhtarlara Covid-19 bilgilendirmesi

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde, belde ve köylerde görev yapan muhtarlara Covid19 salgın sürecinde görev bilgilendirilmesi yapıldı.
Lapseki Kaymakamı Dr. Fatih Çelikkaya önderliğinde ilçe, belde ve köylerde görev yapan muhtarlara Covid19 salgın sürecindeki görev ve sorumlulukları hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı. İsmail Baykut İlkokulu toplantı salonunda gerçekleşen oturumda İlçe Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Ufuk İlter Güney tarafından sunum yapıldı. Toplantı içeriğinde; ‘kamu hizmetlerinin etkin, güvenli ve verimli şekilde yürütülmesi, sorunların en kısa zamanda yetkili makamlara iletilmesi ve salgın sürecinde alınacak tedbirler’ başlıkları yer aldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.