Çanakkale'de vaka sayısı 21 kat arttı

Burak GEZEN/ÇANAKKALE (DHA)KORONAVİRÜS risk haritasında `çok yüksek risk´ grubu `kırmızı´ kategoride yer alan Çanakkale´de, 100 bin kişide görülen vaka sayısı bir haftada 546,77'den 797,34'e yükseldi. Çanakkale, haftalık vaka sayısında Türkiye'de üçüncü sıraya yükseldi. Çanakkale'de vaka sayıları, 8 Şubat'tan günümüze değin 21 kat artış gösterdi.
Türkiye´nin 100 bin nufusta haftalık vaka sayılarını gösteren tablosu 8 Şubat'tan bu yana Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılıyor. Çanakkale vaka sayıları, 8 Şubat'tan günümüze değin 21 kat artış gösterdi. 8-14 Şubat haftasında 37,61 olan vaka sayısı, 3-9 Nisan haftasında ise 797,34 oldu. Vaka sayısındaki hızlı artış kentte yaşayanları tedirgin etti.
Türkiye´nin risk haritasında `çok yüksek risk´ ile 'kırmızı' kategoride yer alan Çanakkale'de her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 8-14 Şubat tarihleri arasında 37,61, 15-21 Şubat tarihleri arasında 43,76, 20-26 Şubat tarihleri arasında 81,51, 27 Şubat5 Mart tarihleri arasında 107,29 iken, 6-12 Mart tarihleri arasında 149,76, 13-19 Mart tarihleri arasında 202,75'ye, 20-27 Mart tarihleri arasında 348,81, 27 Mart-2 Nisan tarihleri arasında 546,77 olarak gerçekleşti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından bu akşam paylaştığı rakamlara göre, 3-9 Nisan tarihleri arasında vaka sayısı 797,34'ye yükseldi.
Çanakkale, 3-9 Nisan haftasında, her 100 bin kişide görülen 797,34 vaka sayısıyla Türkiye'de üçüncü sırada yer aldı. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN
2021-04-13 21:38:15
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