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Denizlerde av sezonu bitti 15 Nisan itibariyle balık sezonu kapanıyor Balıkçılar ağlarını toplayarak, bağlı bulundukları limanlara dönüyor

İHA

Denizlerde av sezonu bitti 15 Nisan itibariyle balık sezonu kapanıyor Balıkçılar ağlarını toplayarak, bağlı bulundukları limanlara dönüyor

Denizlerde, 15 Nisan Perşembe günü başlayacak olan balık avlama yasağı öncesi, birçok balıkçı son hazırlıklarını tamamlayarak, Çanakkale Boğazı’ndan Marmara Denizi’ne doğru yol aldı. Teknelerini ve zarar gören ağlarını bakıma alacak olan balıkçılar, mavi sulardaki ağlarını toplayarak, bağlı bulundukları limanlara dönüyor.
Çanakkale’de Eylül ayında 'Vira Bismillah' diyerek ağlarını denize bırakan balıkçılar, 15 Nisan’da başlayacak av yasağı öncesi teknelerini limana demirledi. Türkiye genelinde 5 ay boyunca sürecek olan denizlerde balık avlama yasağı 15 Nisan Perşembe günü başlıyor. Bugün sabah saatlerinden itibaren kordon boyundaki iskelelere trol teknelerini demirleyen balıkçılar, işlemlerini tamamladıktan sonra öğle saatlerinde Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.
Bu sezonun balık açısından oldukça verimli geçtiğini belirten balıkçı Ogün Keray, “Şöyle bir gerçek var. Bu tekneler 9 aydan beri trol sezonu yapıyor. Allah’a çok şükür kazasız, belasız evlerimize gitmeyi nasip etsin öncelikle. 9 aydan beri bu tekneler çalışıyor. Bereket versin, iyi kötü bir şeyler oldu. Herkes ailesine, çocuklarına bir parça ekmek götürebilecek” dedi.
“Allah önce pandemiyi sonra da salyayı denizden alsın”
Çanakkale Boğazı’nda balıkçıların korkulu rüyası haline gelen müsilaj (deniz salyası)ın ağlara çok zarar verdiğini belirten Keray, “Şuan deniz salyası ile uğraşıyoruz. Salya denilen bir illet var. Allah önce pandemiyi sonra da şu salyayı denizden alsın. Ondan sonra insanlarımız rahatlıkla ve huzurla taze balıklarını yemeyi nasip etsin. Bizler de daha iyi paralar kazanalım. Ağlarımızı çekerken çok zahmet çekiyoruz. Zaten mazotun litresi de 5 liraya dayandı” diye konuştu.
“Yasaklar başlayınca fiyatlar elbette artacak”
Yasakların başlamasıyla birlikte fiyatların da artacağını kaydeden balıkçı Keray, “İnsanlar pandemiden dolayı balığa alıştılar. Balık zaten her şeye faydalı ama yasaklar başlayınca elbette fiyatlar artacak. Sezon içerisinde fiyatlar stabil şekilde devam ediyordu ama tabii ki yasak olduğu zaman fiyatlar artacak. Örnek veriyorum barbunun kilosu 100 lira ise yasaklarda 200 lira olacak. Zengin bunu yiyor, yapacak hiçbir şey yok” dedi.
“Lüfer artık yok”
Geçtiğimiz sezonda neredeyse hiç çıkmayan lüferin artık olmayacağına da dikkat çeken Keray, “Lüfer artık yok. Bu saatten sonra gırgır sektöründe kırmızı göz hamsi, palamut ve istavrit, trol sektöründe ise tekir, barbun, mezgit ve çinekop olur. Önümüzdeki sezon inşallah yine bir çinekopçuluk olacak. Allah’ın izniyle inşallah torbalar çinekoptan patlar, biz de daha fazla para kazanırız” şeklinde konuştu.
Sezonun bol ve bereketli geçtiğini belirten diğer balıkçı Aziz Çınar ise; “ Biz, Bandırma balıkçıları olarak sezonumuzun tatlısıyla sonuna geldik. İnşallah kazası, belasız Allah nice sezonları nasip eder. 13 yıldır balıkçıyız. Allah bin bereket versin, herkes sezondan memnun. Balıkçılarımızın yüzü güldü, paramızı kazandık. Türkiye’de salgın hastalık var. Balık, Covid19’a çok faydalı bir hayvan. Haftada 45 gün imkanı olan balık yiyebilir. Fiyatların artması çok da şaşılacak bir durum değil. Balık yüzde 100 doğal, hastalığa da yüzde 90 iyi geliyor. Deniz salyası sıcağın etkisinden de olabilir bu Allah’ın verdiği bir şey, buna insanoğlu bir şey yapamaz. Sıcaktan da oluyor, nasıl yapalım? Engelleyemeyiz. Ağlarımızın gözlerini tıkadı, ağları çekmekte zorlandık, teknelerimizin makineleri zorlandı ama sonuna kadar mücadele ettik. Çalıştık ve alın teri akıttık, emeğimizin de karşılığını aldık. Şükür Allah’a” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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