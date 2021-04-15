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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ton balığı, iftar sofralarına da girdi

İHA

Ton balığı, iftar sofralarına da girdi

Dengeli beslenerek Ramazan ayını, sağlıklı ve enerjik geçirmek mümkün. Bunun için sahur ve iftar sofralarında Akdeniz tipi beslenmeyi öneren Prof. Dr. Emine Nur Tozan, “Balık ve ton balığı, içinde bulunan D vitamini ve Omega3 ile bağışıklığınızı güçlü tutarken, kilo kontrolünde de fayda sağlayacak” dedi.
11 ayın sultanı Ramazan geldi. İçinde bulunduğumuz pandemi dönemi ise bu yıl Ramazan ayı boyunca düzenli ve dengeli beslenmenin önemini çok daha fazla artırıyor. Uzun saatler aç kaldığımız bu ayda, bağışıklığımızın güçlü kalması için ihtiyaç duyduğumuz protein, vitamin ve mineralleri vücuttan eksik etmemek gerektiğini hatırlatan Algoloji Uzmanı Prof Dr. Emine Nur Tozan, iftar ve sahurda Akdeniz tipi beslenmeyle tüm ayın stresten uzak, enerjik ve sağlıklı geçirilebileceğinin de altını çizdi.
Bu nedenle iftar sofraları için balığın, özellikle de Omega 3, D vitamini ve protein bakımından zengin ton balığının önemini hatırlatan Tozan, “Bu dönemde bağışıklık dostu gıdalarla sağlıklı beslenmek ve gerekli besin ihtiyaçlarını doğru kaynaktan almak, her zamankinden daha fazla önem kazandı. Doğru beslenme yöntemleriyle vücut direncini artırarak, korona virüse karşı korunmayı ihmal etmeden aynı zamanda doyurucu ve sağlıklı besinler tercih etmeyi unutmayın. Akdeniz tipi beslenme ile karbonhidratı azaltarak, fazla kalorilerden kaçınmanız mümkün. Daha önemlisi bol yeşillik, dört tahıllı salata ve ton balığının bulunduğu iftar sofraları, bağışıklık ve metabolizmayı güçlendirmede de fayda oluştururken, gün boyu tokluk hissi yaşamanızı sağlayacak. Zeytinyağlı ton balığını tercih ederek, vücudunuzdaki iyi kolesterolü koruyabilir ve hatta yükseltebilirsiniz” dedi.
İftar sofralarında bu uyarılara dikkat!
Ramazan ayı boyunca sindirimi kolay, bizi uzun süre tok tutan ve vücuttaki iyi yağ oranını korumamıza fayda sağlayan balık ve ton balığını öneren Tozan, sözlerini şöyle sürdürdü: “İftar sofralarında bağışıklığa yardımcı, lezzetli ve sindirimi kolaylaştırıcı besinlerin yer aldığı Akdeniz tipi beslenme şeklini öneriyoruz. Özellikle kalp damar hastaları başta olmak üzere gençyaşlı herkesin dikkat etmesi gereken bu dönemde, sebze ve salatalar başta olmak üzere, Omega3 kaynağı bakımından zengin balık ve ton balığıyla hazırlanan iftar sofralarını tercih etmekte fayda var. Ancak sağlıklı ton balığının güvenilir ve kaliteli markalardan tüketmeye dikkat edilmesi gerekiyor. Hint ve Atlantik Okyanusu’nun temiz ve derin sularından sofralarımıza gelen katkısız ton balıkları, en doğal Omega3 kaynağı olarak ruh sağlığından bağışıklık ve metabolizmanın güçlenmesine kadar birçok fayda sunuyor.”
Korona virüse karşı korunmaya devam
Oruç tutarken kontrolsüz kilo alımına ve bağışıklığın güçsüz düşmesine karşı beslenme önerilerinde bulunan Tozan, “Oruç sebebiyle yaşanan susuzluk hissi, halsizlik, baş dönmesi, sersemlik gibi faktörler sağlığınızı tehdit etmeden, nefis terbiyesi ve porsiyon kontrolünü öğrenmek için Ramazan ayını harika bir fırsat olarak görmek gerek. Bunun için beslenmemizde de bazı değişimler yapmalıyız. Bu dönemde yeşil sebzeler ve balığın başrolde olduğu Akdeniz tipi beslenme, vücut direncini artırarak sindirimi kolaylaştırırken, korona virüse karşı da koruyucu bir kalkan olacaktır. Sadece iftarda değil, sahur vakitlerinde de kilo alımını önleyen ve de sağlıklı beslenmeye yardımcı olan Omega3, B ve D vitamini bakımından güçlü besinler tüketilmesi büyük önem taşıyor” dedi.

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