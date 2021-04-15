Biga'da bir belde karantinaya alındı

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Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı bir belde, korona virüs (Covid19) vaka sayılarında artış görülmesi ve yayılımın engellemesi için 10 gün süreyle karantina altına alındı.

Biga Kaymakamı Mustafa Can başkanlığında toplanan Biga İlçesi Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Covid19 salgınıyla mücadele kapsamında Gümüşçay beldesinde korona virüs vakalarının yayılımını engellemek, toplum sağlığını korumak amacıyla 10 gün süreyle ile karantina altına alındığını duyurdu.

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