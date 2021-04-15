Prof. Dr. Şener’den Covid-19 aşılarıyla ilgili önemli açıklama Prof. Dr. Şener: “Korona virüs aşılarından sonra 3 ile 6 ay arasında diğer aşı grubundan tek doz hatırlatma aşısı vurulmalı”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Prof. Dr. Şener’den Covid-19 aşılarıyla ilgili önemli açıklama Prof. Dr. Şener: “Korona virüs aşılarından sonra 3 ile 6 ay arasında diğer aşı grubundan tek doz hatırlatma aşısı vurulmalı”

İHA

Prof. Dr. Şener’den Covid-19 aşılarıyla ilgili önemli açıklama Prof. Dr. Şener: “Korona virüs aşılarından sonra 3 ile 6 ay arasında diğer aşı grubundan tek doz hatırlatma aşısı vurulmalı”

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Alper Şener, çift doz yapılan korona virüs (Covid19) aşılarından 3 ile 6 ay sonra farklı tür aşı grubundan tek doz yapılması gerektiğine dikkat çekti. Şener, “Ama bunu, ‘Mutlaka herkes olması gerekir’ gibi algılamayın. Özellikle sağlık personeli için böyle bir risk söz konusu” dedi.
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Alper Şener, korona virüs aşılarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yapılan aşıların ardından 3 ile 6 ay sonra tek doz hatırlatma aşısının önemine dikkat çeken Prof. Dr. Şener, “Alper Şener, “Aslında Türkiye’de başlangıçtan beri Sinovac aşısı yapılıyor, biliyorsunuz çift doz şeklinde uygulandı. Türkiye’de varyant virüs bu kadar yaygınken, anlayabildiğimiz kadarıyla İngiltere varyantının da etkinliğinin sınırlı olduğunu bildiğimiz Sinovac aşısı olan gruba, tek doz hatırlatma BioNTech aşısı yapılması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

“Hatırlatma dozu farklı bir aşı grubunda olmalı”
Korona virüs aşılarının normal bir şekilde yapıldıktan sonra tek doz hatırlatma aşısının farklı gruptan yaptırılması gerektiğini belirten Şener, “Ama bunu, ‘Mutlaka herkes olması gerekir’ gibi algılamayın. Özellikle sağlık personeli için böyle bir risk söz konusu. Varyant virüs enfekte olma, potansiyeli yüksek olan popülasyon için söz konusu. Süre ne zaman olmalı? Son Sinovac aşısından 3 ile 6 ay sonraki periyotta bu sıralarda hatırlatma dozunun, mutlaka farklı bir aşı grubundan tercihen BioNTech olduğu için söylüyorum. BioNTec aşısının tercih edilmesi uygun olur” diye konuştu.
Öte yandan, Çanakkale’de artış gösteren korona virüs vakalarının ardından yeni tedbirler alınmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, vaka tablosunda ilk 3’te yer alan Çanakkale’de vaka sayısı bir haftada 546,77'den 797,34'e yükseldi. 8 Şubat’tan 13 Nisan’a kadar 21 kat artış gösterdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hamidiye Tabyaları ziyarete kapatıldı
YEREL HABERLER Hamidiye Tabyaları ziyarete kapatıldı
Antik Tenedos kazıları başlıyor
YEREL HABERLER Antik Tenedos kazıları başlıyor
Çanakkale sahilleri korona virüs salgını nedeniyle kapatıldı Çanakkale’de artan Covid-19 vakaları nedeniyle 1 yıl aradan sonra sahiller yeniden bariyerlerle kapatıldı
YEREL HABERLER Çanakkale sahilleri korona virüs salgını nedeniyle ...
Pegai Kalesi´nde arkeolojik yüzey araştırması yapılacak
YEREL HABERLER Pegai Kalesi´nde arkeolojik yüzey araştırması ...
Çanakkale´de bir belde karantinaya alındı
YEREL HABERLER Çanakkale´de bir belde karantinaya alındı
Biga’ya nefes olacak Adapark’ta sona doğru
YEREL HABERLER Biga’ya nefes olacak Adapark’ta sona doğru
Biga'da bir belde karantinaya alındı
YEREL HABERLER Biga'da bir belde karantinaya alındı
Ezine'de bir köy karantinaya alındı
YEREL HABERLER Ezine'de bir köy karantinaya alındı
Çanakkale’de Mart ayında 819 konut satıldı
YEREL HABERLER Çanakkale’de Mart ayında 819 konut satıldı
Ton balığı, iftar sofralarına da girdi
YEREL HABERLER Ton balığı, iftar sofralarına da girdi
Çanakkale açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Çanakkale açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem
ABD savaş gemileri Karadeniz’e geçmiyor
YEREL HABERLER ABD savaş gemileri Karadeniz’e geçmiyor
‘Dur Yolcu’ ile hilalin muhteşem görüntüsü
YEREL HABERLER ‘Dur Yolcu’ ile hilalin muhteşem görüntüsü
Çanakkale´de sahiller ve parklara koronavirüs yasağı
YEREL HABERLER Çanakkale´de sahiller ve parklara koronavirüs yasağı
Eski Başbakan Akbulut'un ölümü Bayramiçlileri üzdü
YEREL HABERLER Eski Başbakan Akbulut'un ölümü Bayramiçlileri üzdü
Çanakkale, korona virüs (Covid-19) artışında ilk 3 sırada Prof. Dr. Şener: “Bence bu durumda birinci sebebin varyant virüsün daha yaygın olması, ikinci sebep ise insan davranışları”
YEREL HABERLER Çanakkale, korona virüs (Covid-19) artışında ilk 3 sırada Prof. ...
Çanakkale Boğazı'nı kaplayan müsilaj havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Çanakkale Boğazı'nı kaplayan müsilaj havadan ...
Yarım asırdır ayakkabı tamir ederek ekmeğini kazanıyor
YEREL HABERLER Yarım asırdır ayakkabı tamir ederek ekmeğini ...
Av sezonun bitmesine saatler kala balıkçılar dönüyor
YEREL HABERLER Av sezonun bitmesine saatler kala balıkçılar dönüyor
Denizlerde av sezonu bitti 15 Nisan itibariyle balık sezonu kapanıyor Balıkçılar ağlarını toplayarak, bağlı bulundukları limanlara dönüyor
YEREL HABERLER Denizlerde av sezonu bitti 15 Nisan itibariyle balık ...
Çan’da yeşil alan çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Çan’da yeşil alan çalışmaları sürüyor
Çanakkale'de vaka sayısı 21 kat arttı
YEREL HABERLER Çanakkale'de vaka sayısı 21 kat arttı
Karantinadaki Karabey köyüne ekmek yardımı
YEREL HABERLER Karantinadaki Karabey köyüne ekmek yardımı
Lapseki'de muhtarlara Covid-19 bilgilendirmesi
YEREL HABERLER Lapseki'de muhtarlara Covid-19 bilgilendirmesi