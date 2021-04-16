Çanakkale, Bozcaada açıklarında kargo gemisi karaya oturdu 

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Çanakkale,(DHA) ÇANAKKALE'de Bozcaada'nın doğusu Taş Adası mevkiinde 70 metre boyundaki Türk bayraklı genel kargo gemisi BANU-Sdümen arızası nedeniyle karaya oturdu. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait TÜRKELİ kurtarma römorkörü olay yerine sevk edildi. Yapılan ilk kontroller sonucu 9 personeli olan ve boş olan gemide herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. Gemiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

DHA-Genel Türkiye-Çanakkale

2021-04-16 07:47:33



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