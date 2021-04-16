Bozcaada'da kargo gemisi karaya oturdu (3)

KIYI EMNİYETİ, KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATACAK
Bozcaada ilçesi açıklarında dümen arızası yaparak karaya oturan 70 metre uzunluğundaki Türk bayraklı genel kargo gemisi Banu-S için kurtarma çalışması başlatılacak. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün kurtarma uzmanları ve dalgıçları, 9 personeli bulunan gemiye gitti. Sörvey kontrolünün ardından kurtarma operasyonu planlanacak. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü´ne ait Türkeli kurtarma römorkörü ile Kıyı Emniyeti-9 hızlı tahlisiye botu bölgede bulunuyor.
Öte yandan, olayı duyup gelen çok sayıda ada sakini geminin fotoğraflarını çekti. Burak GEZEN-Cemhan ŞEN-Serkan İLİK/BOZCAADA, (Çanakkale, (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Bozcaada Burak GEZEN-Cemhan ŞEN
2021-04-16 15:01:43
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