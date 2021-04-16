Bozcaada'da kargo gemisi karaya oturdu (4)

GEMİ KURTARILDI
Bozcaada önlerinden geçilirken, dümen arızası nedeniyle karaya oturan, 70 metre uzunluğundaki Türk bayraklı genel kargo gemisi 'Banu-S' kurtarıldı. İlk olarak Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün dalgıçları, sörvey kontrolü yaptı. Kurtarma uzmanlarının planlaması dahilinde 'Türkeli' kurtarma römorkörüyle bağlanan halat ile gemi, çekilmeye başlandı. Yaklaşık 15 dakika süren çalışma sonunda gemi, yüzdürüldü.
Su altı kontrolleri yapılacak gemi, hasar tespit edilmezse İzmir'in Aliağa Limanı'na hareket edecek. Burak GEZENCemhan ŞENSerkan İLİK/BOZCAADA (Çanakkale), (DHA) DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Bozcaada Burak GEZEN-Cemhan ŞEN-Serkan İLİK
2021-04-16 17:09:23
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