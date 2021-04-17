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Çanakkale Boğazı'ndan 2 günde 4 Rus savaş gemisi geçti

DHA

Çanakkale Boğazı'ndan 2 günde 4 Rus savaş gemisi geçti


Burak GEZENCemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE Boğazı´ndan geçen Rus Donanması´na ait 102 borda numaralı 'Kaliningrad' ile 130 borda numaralı 'Korolev' adlı savaş gemileri, Marmara Denizi´ne açıldı. Dün de 2 Rus savaş gemisi Karadeniz'e gitmek üzere boğazdan geçmişti.
Ege Denizi'nden saat 07.00´de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait 102 borda numaralı 'Kaliningrad' ile 130 borda numaralı 'Korolev' adlı savaş gemileri, saat 08.15 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Gelibolu ile Lapseki arasında yapımı devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü ayaklarının arasından geçen savaş gemileri, Karadeniz'e çıkmak için Marmara Denizi´ne açıldı. Gemilerin güvertesindeki can yelekli askerler dikkat çekti. Rus savaş gemilerine, güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.
Dün de Rus Donanması´na ait 031 borda numaralı 'Alexander Otrakovsky' ile 027 borda numaralı 'Kondopoga' adlı savaş gemileri Karadeniz'e geçmek üzere Çanakkale Boğazı'ndan geçmişti. DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN-Cemhan ŞEN
2021-04-17 10:30:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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