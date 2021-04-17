Tarihi Alan Başkanlığı’ndan müzelere Covid-19 ayarı

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı bünyesinde bulunan müzelerin ziyaret saatleri, artan korona virüs (Covid19) vakaları nedeniyle yeniden düzenlendi.

Konuya ilişkin Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Korona virüs (Covid19) tehdidinin toplum sağlığı açısından oluşturduğu risk durumunun devam etmesi sebebiyle Covid 19 tedbirleri kapsamında başkanlığımıza bağlı müzelerin ziyaret saatleri bugünden geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir. Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi (Salı günleri ve hafta sonları kapalı) Anadolu Hamidiye Tabyası ve Çanakkale Savaşları Tarih Müzesi (hafta içi ve hafta sonları kapalı) Bigalı Atatürk Evi ve Müzesi (Pazartesi günleri ve hafta sonları kapalı) Kilitbahir Kale Müzesi (Pazartesi günleri ve hafta sonları kapalı) Namazgah Tabyası Müzesi (Pazartesi günleri ve hafta sonları kapalı) belirtilen günler haricinde müzelerimiz 10.0016.00 saatleri arasında ziyarete açıktır” ifadelerine yer verildi.

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