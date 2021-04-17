Yenice’de çocuk parkına çirkin saldırı

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Çanakkale’nin Yenice ilçesinde bir parkta bulunan oyun grubu, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tahrip edildi. Kullanılamaz hale gelen oyun parkına yapılan çirkin saldırı, ilçede büyük tepki çekti.

Konuya ilişkin Yenice Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada; “İlçemiz Hacıhasan Parkı’mızdan görüntüler. Lütfen parklarımızı ve oyuncaklarımızı koruyalım. Çocuk oyun gruplarımıza bunları yapanları lütfen uyaralım ve şikayet edelim. Yenice hepimizin” ifadelerine yer verildi.

Yenice Belediyesi yetkilileri, zarar gören oyun grubunun en kısa sürede yenileneceğini bildirdi.

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