Köye yabancı girişi yasaklandı, vaka sıfırlandı



Burak GEZEN-Cemhan ŞEN/YENİCE (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE´nin Yenice ilçesine bağlı Gümüşler köyü girişine, muhtarlığın aldığı kararla, `Koronadan dolayı yabancıların köyümüze girişi yasaktır!´ yazılı afiş asıldı. Muhtar Şerafettin Erdoğan, yabancıların köye girişini önleyerek, hastalığın sıfıra inmesini sağladıklarını söyledi.

Yenice ilçesinin hayvancılık ve çiftçilik ile geçinen 140 hane ve 500 nüfuslu Gümüşler köyünde, Türkiye´de alınan koronavirüs tedbirlerine örnek olacak bir karar alındı. Köy İhtiyar Heyeti, büyük bir köy olmaları ve yabancı giriş çıkışının fazla olması nedeniyle koronavirüsten korunmak için bu kararı aldıklarını belirtti. Muhtarlığın aldığı kararın ardından, `Koronadan dolayı yabancıların köyümüze girişi yasaktır!´ yazılı afişi köyün girişine asıldı. Köy girişindeki afişin fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı. Gümüşler köyü muhtarlığının aldığı karar, birçok kişi tarafından olumlu karşılandı.

'HALKIN SAĞLIĞI İÇİN BÖYLE BİR KARAR ALDIK'

Gümüşler köyü Muhtarı Şerafettin Erdoğan, koronadan dolayı halkın sağlığı için böyle bir karar aldıklarını belirterek, "Yaklaşık 20 gün önce köy ihtiyar heyeti olarak karar aldık, faydasını da gördük. Almış olduğumuz karardan memnunuz. Şu anda hastalık sıfır. İki kişide belirdi, yabancıların girişini yasaklayınca olay bitti. Köye gelip, bu pankartı görünce geri dönenler oldu. Bana telefon açıp, bu karara saygı duyduklarını söyleyenler oldu. Köy halkı da memnun karardan. İnsanların sağlığı için aldık bu kararı biz. İnsanların bu tedbirlere uyması gerekiyor" dedi.

Komşu Sametli köyünde yaşayan Hidayet Oruç ise, "Beni de köye sokmadılar, afişe bak diyorlar. Gelme köye diyorlar. İyi bir tedbir olmuş. Bizim köyümüzde böyle bir yasak yok. Bizim köyümüz yolun üzerinde, gelen giden çok. Ama bu köy içeride kaldığında yol ayrımında afişi görenler girmiyor. Herkes böyle bir karar alsa iyi olur. Köylere yabancı devamlı girip çıkıyor çünkü" diye konuştu.

Gümüşler köyünde yaşayan Mürsel Sağlam, "Kendi çapımızda böyle bir karar alındı, çok da faydası var, iyi oldu. Benim kardeşlerim hep dışarıda, onlar dahi bu durumdan dolayı anneme babama ziyarete gelmediler" dedi. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Yenice Burak GEZEN-Cemhan ŞEN

2021-04-18 17:10:11



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