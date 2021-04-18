Seyir halindeki tırın dorsesi yandı

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Çanakkale’nin Yenice ilçesinde seyir halindeki tırın dorse tekerleklerinde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Yenice Balya yolu 5. kilometrede meydana geldi. Hüseyin T. yönetimindeki 10 Y 7179 plakalı tır, seyir halindeyken bilinmeyen bir sebepten dolayı dorse tekerlekleri yanmaya başladı. Sürücü ve Yenice Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yenice İlçe Jandarma ekipleri olay yerinde yolu tek yönlü trafiğe açarak tırın güvenli bir şekilde kaldırılmasını sağladılar.

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