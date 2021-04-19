Ezine’de bir köy karantina altına alındı

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Çanakkale’nin Ezine ilçesinde, korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında 1 köy karantina altına alındı.

Ezine Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan başkanlığında toplanan Ezine İlçesi Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Bozeli köyünde artış görülen korona virüs vakalarının ardından yayılımı engellemek ve toplum sağlığını korumak adına köyün 10 gün süreyle karantina altına alındığını duyurdu.

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