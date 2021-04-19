Vali Aktaş, Çanakkale’deki pandemi sürecini değerlendirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Aktaş, Çanakkale’deki pandemi sürecini değerlendirdi

İHA

Vali Aktaş, Çanakkale’deki pandemi sürecini değerlendirdi

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, kente artışa geçen korona virüs (Covid19) sürecinin değerlendirildiği toplantıya katıldı.
Türkiye risk haritasında birinci sıraya yükselen 100 binde 962,98'e çıkan vaka sayıları nedeniyle Çanakkale’deki korona virüsle mücadelede vakaların azaltılması için alınacak tedbirler, aşılama faaliyetleri ve dinamik denetim süreçlerinin değerlendirildiği toplantı Vali İlhami Aktaş başkanlığında gerçekleştirildi.
İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya; İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Taşçı ve İl Sağlık Müdürlüğü idarecileri katıldı. Çanakkale genelindeki korona virüs tedbirlerin değerlendirildiği toplantıda; Çanakkale’de vaka sayılarının son durumu, alınan tedbirler, yapılan denetimler ve pandemi ile mücadele sürecinde uygulanan tedbirler değerlendirildi.
Çanakkale’de artış gösteren vaka sayılarından dolayı vatandaşların, temizlik, maske ve mesafe kurallarına eksiksiz bir şekilde uyması gerektiğini belirten Vali İlhami Aktaş, “Vatandaşlarımız, korona virüs tedbirlerine uyarak özellikle kapalı yerlerde ve yoğunluğun arttığı alanlarda fiziki mesafe kuralı noktasında daha dikkatli olmaya özen göstermeliler” dedi.
Toplantı görüş, öneri, ihtiyaç ve taleplerin değerlendirilmesinin ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ezine’de bir köy karantina altına alındı
YEREL HABERLER Ezine’de bir köy karantina altına alındı
Hem yasağı deldiler hem de rahat tavırlarla motosikleti çaldılar Çanakkale’de motosiklet hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı
YEREL HABERLER Hem yasağı deldiler hem de rahat tavırlarla ...
Çanakkale’de yoğunlaştırılmış dinamik denetimler sürüyor
YEREL HABERLER Çanakkale’de yoğunlaştırılmış dinamik denetimler ...
Biga'da 1 köy karantina altına alındı
YEREL HABERLER Biga'da 1 köy karantina altına alındı
Seyir halindeki tırın dorsesi yandı
YEREL HABERLER Seyir halindeki tırın dorsesi yandı
Vaka sayısının 26 kat arttığı Çanakkale, Türkiye'de 1'inci oldu
YEREL HABERLER Vaka sayısının 26 kat arttığı Çanakkale, Türkiye'de ...
Köye yabancı girişi yasaklandı, vaka sıfırlandı
YEREL HABERLER Köye yabancı girişi yasaklandı, vaka sıfırlandı
Vaka sayısında Türkiye 3'üncüsü Çanakkale'de, Vali Aktaş da denetimde
YEREL HABERLER Vaka sayısında Türkiye 3'üncüsü Çanakkale'de, Vali ...
Tarlaya giden traktör şarampole devrildi: 5 yaralı
YEREL HABERLER Tarlaya giden traktör şarampole devrildi: 5 yaralı
Bayramiç beyazı, Avrupa Birliği'nde tescillendi
YEREL HABERLER Bayramiç beyazı, Avrupa Birliği'nde tescillendi
Meteorolojiden Çanakkale içi toz taşınımı uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden Çanakkale içi toz taşınımı uyarısı
Yenice’de çocuk parkına çirkin saldırı
YEREL HABERLER Yenice’de çocuk parkına çirkin saldırı
Ayvacık açıklarında, 2 lastik bottaki 110 kaçak göçmen kurtarıldı 
YEREL HABERLER Ayvacık açıklarında, 2 lastik bottaki 110 kaçak ...
Tarihi Alan Başkanlığı’ndan müzelere Covid-19 ayarı
YEREL HABERLER Tarihi Alan Başkanlığı’ndan müzelere Covid-19 ayarı
Bayramiç Beyazı, Avrupa Birliği coğrafi işaret tesciline kavuştu Bayramiç Beyazı, Türkiye’nin Avrupa’daki tescilli 7. ürünü oldu
YEREL HABERLER Bayramiç Beyazı, Avrupa Birliği coğrafi işaret ...
Ezine Kaymakamı Uzan, Covid-19 denetimlerine katıldı
YEREL HABERLER Ezine Kaymakamı Uzan, Covid-19 denetimlerine katıldı
Trakya Üniversiteler Birliği 18. Alt Kurul Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Trakya Üniversiteler Birliği 18. Alt Kurul Toplantısı ...
AK Partili Turan: “Çiftçilerimizin kredi borçları yapılandırılıyor”
YEREL HABERLER AK Partili Turan: “Çiftçilerimizin kredi borçları ...
Çanakkale Boğazı'ndan 2 günde 4 Rus savaş gemisi geçti
YEREL HABERLER Çanakkale Boğazı'ndan 2 günde 4 Rus savaş gemisi ...
Çanakkale açıklarında 110 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Çanakkale açıklarında 110 düzensiz göçmen kurtarıldı